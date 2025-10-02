Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Quỳnh Kool dù gặp phải nhiều tranh cãi về nhan sắc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' nhưng cô vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất linh hoạt. Nếu trên phim, cô bị soi về gương mặt thì ngoài đời khán giả lại quan tâm đến gu thời trang của người đẹp.

Quỳnh Kool được nhận xét là mỹ nhân phim giờ vàng có vóc dáng vừa ngọt ngào vừa dịu dàng nên mỗi lần xuất hiện cô cũng ưu tiên chọn những trang phục "bánh bèo" nữ tính. Khi xuống phố vào ngày thu, cô mix chân váy xuyên thấu cùng áo hở vai bồng bềnh gợi cảm.

Cũng có lúc người đẹp đơn giản mix áo thun với chân váy sequin đồng màu trẻ trung.

Outfit trong ảnh của Quỳnh Kool khá phù hợp với những cô nàng thích năng động nhưng cũng muốn điệu đà. Một chiếc áo crop-top trễ vai màu đen mix cùng quần jeans đơn giản sẽ tạo cho bạn một hình ảnh vừa cá tính nhưng vẫn cuốn hút.

Quỳnh Kool cũng không ngại phá cách với váy liền thân cup ngực khoe vòng một đầy đặn, căng tràn sức sống.

Dù đã 30 tuổi nhưng khi đi phố dạo chơi, Quỳnh Kool cũng không ngại "cưa sừng" với trang phục trẻ trung, mang phong cách gen Z.

Có lúc, cô nàng lại biến hóa thành nàng thơ với style đầm dài sát gót với gam màu nude cùng mũ điệu đà.

Bỏ lại style nữ tính, Quỳnh Kool quay trở lại với style ngây thơ tuổi mới lớn với áo phông, chân váy xếp ly hồng và sneaker năng động.

Có thể nói, lợi thế sắc vóc đã giúp Quỳnh Kool cân được mọi loại trang phục. Ở hình ảnh này, nữ diễn viên lại hóa thành quý cô điệu đà với đầm chiffon họa tiết hoa lá màu hồng đậm dịu dàng.

