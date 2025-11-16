Kiều Duy không giành được giải thưởng “phong thủy” tại Miss International 2025

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss International 2025 đã chính thức nhập cuộc, tham gia những hoạt động đầu tiên cùng dàn thí sinh quốc tế tại Nhật Bản.

Ngày thứ ba của cuộc thi, Kiều Duy xuất hiện tại sự kiện Miss Visit Japan trong thiết kế dạ hội màu xanh của NTK Tron Bùi với phom dáng tối giản, tinh tế.

Năm nay, danh hiệu Miss Visit Japan được trao cho đại diện Brazil. Thực tế, một bộ phận fan sắc đẹp thường e ngại việc đại diện nước mình nhận giải Miss Visit Japan, vì trong nhiều năm qua, thí sinh đoạt giải phụ này ít khi tiến vào Top chung cuộc. Chia sẻ về điều này, Kiều Duy nói: “Tôi luôn trân trọng mọi giải thưởng, bởi mỗi danh hiệu đều ghi dấu những nỗ lực và kỷ niệm của bản thân. Quan trọng là được trải nghiệm, kết nối với các bạn thí sinh và tận hưởng từng khoảnh khắc tại cuộc thi”.

Những ngày đầu tại Nhật Bản, Hoa hậu Kiều Duy nỗ lực xây dựng hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp từ chi tiết nhỏ nhất. Cô bắt đầu ngày mới từ 3 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục, đảm bảo luôn có mặt đúng giờ trong mọi hoạt động của cuộc thi. Mỗi lần xuất hiện, Kiều Duy đều trung thành với phong cách thanh lịch và ngọt ngào, đúng chuẩn hình ảnh mà Miss International hướng tới.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho sự chủ động, phong thái tự tin và khả năng tiếng Anh linh hoạt của Kiều Duy. Cô thoải mái trò chuyện cùng bạn bè quốc tế, phát âm chuẩn, phản xạ tự nhiên và luôn giữ thái độ hòa nhã, gần gũi. Kỹ năng, sự nỗ lực, năng lượng dồi dào và tính cách thân thiện đã giúp Kiều Duy ghi dấu ấn tích cực trong những ngày đầu tại Miss International 2025.

Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy dự kiến kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa. Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11.