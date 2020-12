Mê mẩn nhan sắc của H'Hen Niê trong tạo hình chiến binh Amazon

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 08:48 AM (GMT+7)

Xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Wonder Woman 1984”, H’Hen Niê gây bất ngờ khi hoá thân thành nữ chiến binh Amazon mặc trang phục dát vàng.

H'Hen Niê cosplay chị đại Wonder Woman, lộng lẫy quyến rũ, thần thái ngút trời

Đã lâu không tham gia các sự kiện giải trí, Hoa hậu H’Hen Niê nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của truyền thông, khán giả. Xuất hiện tại sự kiện công chiếu phim Wonder Woman 1984, H’Hen Niê diện bộ trang phục cảm hứng từ nhân vật nữ chính Wonder Woman – một chiến binh Amazon nổi tiếng của DC Comics. Ngoại hình của nàng hậu khi vào vai Wonder Woman vô cùng phù hợp, ngoài khí chất, H’Hen Niê còn đang lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với một vai diễn hành động.

Hoa hậu H’Hen Niê tâm sự: “Bên cạnh việc sở hữu một năng lực và sắc đẹp xuất chúng, Wonder Woman còn truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta về những giá trị tâm hồn đẹp nhất: yêu hòa bình, luôn đấu tranh vì công lý, yêu con người, dũng cảm, vị tha, luôn có tinh thần đồng đội,… Tất cả những phẩm chất đấy khiến H’Hen tin rằng Wonder Woman xứng đáng để trở thành thần tượng số 1 trong lòng của H’Hen”

Thời gian gần đây, H’Hen Niê khá “im hơi lặng tiếng”, thậm chí cô không xuất hiện trong các sự kiện thời trang lớn với vai trò Vedette hay First Face như các năm trước. Lý giải về vấn đề này, H’Hen Niê chia sẻ cô đang dồn hết sức lực và thời gian cho dự án phim điện ảnh 578. Trước đó, cô dành một tháng ra Hà Nội tập luyện, sau đó theo đoàn làm phim thực hiện các phân đoạn tại Hải Phòng và một số tỉnh ở miền Bắc.

Sau phần đầu tiên ra mắt năm 2017, Wonder Woman đã trở thành một trong những nhân vật sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhất nhì thế giới. Wonder Woman của năm 2017 còn được được xem là bộ phim thay đổi vận mệnh dòng phim siêu anh hùng, tiền đề cho hàng loạt các siêu phẩm về nhiều nữ anh hùng khác.

Wonder Woman 1984 lấy bối cảnh 66 năm sau sự kiện ở phần đầu tiên là năm 1918, tiếp tục theo chân công chúa Amazon thực thi sứ mệnh bảo vệ công lý. Với sự góp mặt của dàn sao Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, dưới chỉ đạo của nữ đạo diễn tài năng Patty Jenkins, cùng sự tham gia của “quái kiệt nhạc phim” Hans Zimmer.

Ngắm một số hình ảnh của H'Hen Niê tại sự kiện:

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/me-man-nhan-sac-cua-hhen-nie-trong-tao-hinh-chien-binh-amazon-d48947...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/me-man-nhan-sac-cua-hhen-nie-trong-tao-hinh-chien-binh-amazon-d489476.html