Á hậu Huyền My mặc áo corset khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh mừng sinh nhật

Thứ Tư, ngày 16/12/2020 08:45 AM (GMT+7)

Nhân dịp đón tuổi mới, Huyền My cũng đã thực hiện một bộ ảnh mới như một sự tri ân với tình cảm của khán giả đã dành cho mình.

Trong bộ ảnh, Huyền My không phục sức cầu kỳ mà lựa chọn trang phục đen cá tính và bí ẩn nhưng không kém phần quyến rũ.

Người đẹp muốn thể hiện hình ảnh một người phụ nữ đã trưởng thành khi lựa chọn áo corset nóng bỏng, kết hợp với quần xuyên thấu.

Huyền My cũng cho biết, trong thời gian tới cô hướng tới hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn.

Nhìn lại một năm vừa qua, mặc dù công việc bị ảnh hưởng khá nhiều vì dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên Huyền My cho rằng điều cô được nhất đó là có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình và bản thân – đây là điều mà cô hiếm khi làm được trong suốt 6 năm qua kể từ khi dành danh hiệu Á hậu Việt Nam.

Huyền My tâm sự: “2020 là một năm có quá nhiều biến động với thế giới nói chung và Huyền My nói riêng. Nhưng cũng chính nhờ có một năm 2020 đầy trắc trở mà My đã có cơ hội sống chậm lại để nhìn nhận về những gì mà mình trải qua, và những điều mà mình mong muốn trong tương lai. Nhân dịp đón tuổi mới, My không mong gì hơn là sức khoẻ, sự bình an cho bản thân và gia đình, bạn bè cũng như mong rằng Việt Nam và thế giới sẽ sớm vượt qua dịch COVID-19 để trở lại với cuộc sống bình thường”.

Vừa qua, Á hậu Huyền My đã có một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng đón tuổi 26 bên gia đình và người thân.

Để đánh dấu tuổi 26 rực rỡ, Á hậu Huyền My đã tổ chức một buổi tiệc thân mật và ấm cúng bên những người thân thiết nhất. Xuất hiện trong buổi tiệc là cầu thủ Đình Trọng, MC Thái Dũng, diễn viên Quỳnh Nga, diễn viên Huỳnh Anh và bạn gái Bạch Lan Phương…

Người đẹp chia sẻ: “My luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ mình vô điều kiện, có được những người bạn tri kỉ, vui buồn gì cũng bên cạnh chia sẻ. Đã rất nhiều người hỏi mình có đang hài lòng với cuộc sống này không, thật sự là mình không cần gì hơn nữa. Sinh nhật 26 tuổi của bé Mỳ rất rất hạnh phúc, cám ơn mọi người”.

Sau 6 năm giành ngôi vị Á hậu, Huyền My ngày càng trưởng thành về nhan sắc.

Cô cũng ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, MC...

