Mê leo núi, người đẹp Hàn Quốc hút mọi ánh nhìn với váy ngắn, quần legging

Ming'e từng đến Việt Nam du lịch.

Ming'e là người mẫu, người nổi tiếng trên mạng xã hội tại Hàn Quốc. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, cùng thân hình đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng. Trên trang Instagram cá nhân có tới 492 nghìn lượt theo dõi, Ming'e thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe vóc dáng, chia sẻ về sở thích cá nhân. Thời gian gần đây, cô còn thường xuyên quay video, chia sẻ office look (trang công sở) đẹp thanh lịch, đa dạng về cả kiểu dáng lẫn chất liệu, nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo đó, mỹ nhân này rất yêu thích các hoạt động thể thao, trải nghiệm đặc biệt là leo núi. Hầu như hằng tuần, người đẹp này đều cố gắng sắp xếp thời gian để khám phá các ngọn núi, thác nước tại đất nước của mình.

Ming'e diện váy ngắn leo núi ở Hàn Quốc.

Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trải nghiệm leo núi ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Trong hình, cô diện váy hai dây ngắn tối màu, ôm sát body, và đi giày thể thao. Trang phục tuy tôn dáng đẹp, song được nhiều người hâm mộ nhận xét là không phù hợp khi đi leo núi. Khuyên cô nên có sự lựa chọn an toàn, mang lại sự thoải mái hơn khi vận động.

Song, bên dưới bài đăng của mình, người đẹp này cho hay, đây là chuyến đi với mục đích dạo chơi, ngắm cảnh và check-in chứ cô không phải mục đích để leo núi, tập luyện. Thế nên, cô chọn mặc váy. Cô cũng đã khéo léo lựa chọn độ dài, chất liệu và đồ bảo hộ phù hợp, để tránh rơi vào tình huống kém duyên.

Những hình ảnh mới này của Ming'e nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Với Ming'e, leo núi là bộ môn thể thao yêu thích, giúp cô cải thiện vóc dáng, sức khỏe. Leo núi vừa là hoạt động giúp cô đốt cháy được nhiều calo dư thừa, hỗ trợ giảm cân, làm săn chắc cơ thể và tăng sức bền, giúp cô thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng. Thế nên, cô leo núi 1 lần/tuần cùng đoàn hoặc bạn bè. Cô thường chọn mặc đồ tập gym, áo thun thể thao, bra thể thao, phối cùng quần legging, đi giày thể thao khi leo núi. Thực tế, xu hướng mặc legging đi leo núi không phải mới mẻ. Những năm trở lại đây, kiểu trang phục này được nhiều người đẹp lựa chọn khi leo núi,

Bên cạnh yếu tố thoải mái, vì chất liệu mỏng nhẹ và có độ co giãn tốt giúp họ thoải mái hơn khi vận động, thì xu hướng diện quần legging leo núi cũng gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Họ cho rằng trang phục bó sát dễ phô bày vóc dáng kém duyên, dễ làm lộ điểm nhạy cảm của người mặc. Hơn nữa, quần leo núi cần đảm bảo về độ bền, thoáng khí và không thấm nước, thế nên legging cũng không phải lựa chọn đủ an toàn.

Cô nàng chuộng diện đồ tập gym leo núi.

Trên thực tế, leo núi là một môn thể thao khá nguy hiểm. Tuy nhiên, ngoài yếu tố thời trang thì chức năng và vấn đề đảm bảo an toàn nên được đặt lên hàng đầu.

Bạn nên chọn mua những thiết kế chuyên dụng cho dân leo núi. Đó là những bộ đồ có độ co giãn cao, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc, có khả năng chống nước, chống nắng,... Các phụ kiện đi kèm như balo, giày, găng tay, mũ,... cũng nên được lựa chọn kỹ càng. Đồ phải phù hợp với vóc dáng, không nên chọn những chiếc quần quá mỏng vì thiếu an toàn. Chất liệu thấm hút mồ hôi và co giãn thích hợp cho việc tập luyện.

Người đẹp cũng chú trọng chọn áo khoác, giày, găng tay,... phù hợp.

Ming'e chuộng mặc gợi cảm khi tập luyện thể thao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]