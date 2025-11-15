MC Khánh Vy gây ấn tượng khi 'biến hóa' đa dạng với sơ mi

Mới đây, MC Khánh Vy gây chú ý khi xuất hiện trong tiệc cưới Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương. Nữ MC diện chiếc đầm đến từ nhà White Ant có giá khoảng 5 triệu phối cùng chiếc Mini Lady Dior Bag khoảng 145 triệu đồng.

Tuy nhiên, đời thường Khánh Vy lại trung thành với những outfit trẻ trung năng động.

Do tính chất thường dẫn những chương trình dành cho học sinh sinh viên nên có thể thấy Khánh Vy khá ưu ái outfit sơ mi mix chân váy, quần jean, phụ kiện là khăn choàng trên vai.

Hoặc đôi khi, cô nàng thay đổi khăn choàng năng động bằng cà vạt vừa chững chạc vừa trẻ trung.

Cách phối màu của Khánh Vy cũng rất tinh tế: ưu tiên gam trung tính nhưng thêm điểm nhấn bằng phụ kiện như túi nhỏ, dây chuyền mảnh hoặc kính mắt street style.

Không chỉ thế, MC Khánh Vy đã thành công xây dựng một phong cách "girl phố" đầy ấn tượng, cân bằng giữa nét trẻ trung, thoải mái, cá tính và sự gợi cảm khéo léo.

Nữ MC không chỉ là một MC tài năng mà còn là biểu tượng thời trang Gen Z.

Khánh Vy vốn gắn liền với hình ảnh trong sáng, học thức và chuyên nghiệp. Đôi khi cô lựa chọn phong cách gợi cảm hơn cũng gây tò mò và thích thú cho người hâm mộ.