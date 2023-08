Mặc yếm lên sóng truyền hình, chân dài Việt 40 tuổi khoe bóng lưng đẹp ngỡ ngàng

Thanh Hằng luôn giữ phong độ ổn định về phong cách thời trang trong nhiều năm qua.

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế nhận được sự quan tâm của khán giả thời gian qua. Bên cạnh những yếu tố về concept, thí sinh, chuyên môn... thì trang phục của 4 mentor cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Chỉ trong tập 1, 4 huấn luyện viên Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang đã chưng diện nhiều outfit với phụ kiện đắt đỏ. Trong đó, tổng giá trị set đồ mà Hồ Ngọc Hà mặc lên tới 3 tỷ đồng - một con số vô cùng lớn.

Mỗi tập ghi hình, các huấn luyện viên đều mặc theo chủ đề mà chương trình yêu cầu. Vì thế, không chỉ có hình ảnh cá nhân ấn tượng mà 4 mảnh ghép từ 4 huấn luyện viên sẽ tạo nên bức tranh hoàn hảo. Những trang phục của huấn luyện viên mang tới sự mãn nhãn cho người xem và thể hiện đúng tinh thần của một chương trình về thời trang.

Trong tập 2, Thanh Hằng nhận được lời khen khi diện 2 trang phục với 2 phong cách khác nhau. Cô mặc váy dạng cổ yếm, màu đỏ nổi bật. Chất liệu ánh kim giúp tăng độ bắt sáng sân khấu hơn. Dù diện váy yếm mỏng manh nhưng Thanh Hằng vẫn hăng hái hướng dẫn thí sinh tạo hình trong phần thi chụp hình tập thể.

Bóng lưng quyến rũ của Thanh Hằng trên set quay, hướng dẫn thí sinh tạo dáng.

Ở nhiều hình ảnh hậu trường, bóng lưng gợi cảm và săn chắc của chân dài 40 tuổi khiến bao người ngưỡng mộ. Không chỉ có phần khoét lưng sâu, chiếc váy yếm của Thanh Hằng còn có thiết kế xuyên thấu phần thân dưới. Chi tiết này giúp cô khoe đôi chân thon dài nửa kín nửa hở.

Đa phần từ đầu chương trình tới giờ, Thanh Hằng luôn chọn những thiết kế giúp cô tôn lên hình thể tối ưu nhất.

Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí ở vai trò người mẫu, diễn viên, Thanh Hằng chưa khi nào khiến người hâm mộ thất vọng về phong cách thời trang.

Để có hình ảnh xinh đẹp và chỉn chu, nhưng luôn thời thượng, Thanh Hằng từng phải chuẩn bị nhiều giờ đồng hồ trước đó. Để có hình ảnh độc đáo, không đụng hàng, không nhàm chán... Thanh Hằng chịu nhiều đau đớn để đính hạt lên tóc bằng keo dính. Hay những hình ảnh hậu trường chụp poster cho chương trình, cô phải thực hiện nhiều pha "ngã" đau đớn.

Những khoảnh khắc khi tham gia The New Mentor được Thanh Hằng thường xuyên hé lộ trên trang cá nhân. Lần trở lại với vai trò huấn luyện này, Thanh Hằng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Cô cũng là đội sở hữu nhiều "gà chiến" với những cái tên nổi bật như Mai Ngô, Thiên Hương...

The New Mentor sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment và 20h30 trên kênh On Sports + thuộc hệ thống kênh VTVcab.

Nhiều năm làm nghề, Thanh Hằng luôn có hình thể cân đối chuẩn siêu mẫu.

