Lý do khiến loạt váy ngủ này đang trở thành "hot trend" trên phim Việt giờ vàng

Mới đây, diễn viên Quang Sự khiến khán giả thích thú khi đăng tải lại khoảnh khắc hậu trường đóng cùng các bạn diễn nữ như Hồng Diễm, Thu Trang, Kiều Anh, Lê Hạ Anh. Được biết trong phim, cả 4 nữ diễn viên đều đóng vai vợ của Quang Sự. Những khung cảnh được quay trong phòng ngủ đều có sự trùng hợp hiếm có khi cả 4 người đều lựa chọn váy lụa màu đỏ. "Đấy, đã nói là không hợp màu đỏ rồi mà? Hôm trước tưởng 3, hoá ra lại là 4 cơ. Mấy chuyện này không đùa được đâu, lại còn là số 4 nữa chứ. Ai giải thích lại giúp được không ạ?", Quang Sự viết. "Chắc do đạo diễn thích màu đỏ anh ơi", một khán giả bình luận.

Quang Sự đăng tải loạt ảnh khiến khán giả thích thú với những phân cảnh các bạn diễn nữ diện váy ngủ đỏ khi đóng cảnh riêng tư với anh.

Vài năm gần đây, những bộ phim được phát sóng trên VTV thường khai thác về tình cảm gia đình, tình vợ chồng, tình yêu đôi lứa nên sẽ có một vài phân cảnh riêng tư được thêm thắt như một thứ gia vị gây hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nhiều người cũng dành những lời khen ngợi cho các diễn viên nữ khi khéo léo lựa chọn váy ngủ tôn vóc dáng nhưng không quá hở để phù hợp với khán giả xem phim ở nhiều lứa tuổi.

Trước đó, nhiều nữ diễn viên cũng lựa chọn váy ngủ đỏ.

Liên hệ với stylist Khúc Mạnh Quân, anh chia sẻ: "Là một stylist góp phần định hướng một phần cho tạo hình của nhân vật, với những phân cảnh riêng tư, tôi và các nữ diễn viên cũng đã bàn bạc khá kỹ lưỡng để lựa chọn những chiếc váy ngủ đủ kín đáo nhưng vẫn phải đảm bảo được sự gợi cảm.

Nếu khán để ý kỹ sẽ thấy, dù là phần cảnh chị Kiều Anh mặc váy ngủ trong phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' hay chị Hồng Diễm, Thu Trang mặc váy ngủ trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim' đều là các thiết kế xẻ cổ chữ V. Tôi thường lựa chọn váy có kèm thêm áo choàng ở bên ngoài, cùng phần cổ có chi tiết ren, khi mặc lên sẽ tạo hiệu ứng lấp ló, gợi cảm.

Vì đây là phim được phát sóng trên khung giờ vàng, những trang phục như đồ ngủ cần phải được lựa chọn kỹ càng nhằm phục vụ nhiều đối tượng xem phim. Bên cạnh màu sắc thì chất liệu cũng rất quan trọng. Tôi thường lựa chọn loại lụa satin để váy áo không bị nhăn nhúm, gây mất thẩm mỹ, thuận tiện cho các chị phải diễn những phân cảnh nằm hoặc ngồi".

Nhiều ý kiến cho rằng, việc các nữ diễn viên diện váy ngủ màu đỏ có thể do trùng hợp nhưng Khúc Mạnh Quân giải thích, điều này là sự sắp xếp có ý đồ.

"Màu đỏ đại diện cho tình cảm nồng cháy, cảm xúc mãnh liệt, rất phù hợp để khai thác về chủ đề tình yêu lãng mạn. Hình tượng nhân vật Ngân Hà (Hồng Diễm đóng) hay chị Phương 'tạp hóa' (Kiều Anh đóng) đều thuộc tuýp người phụ nữ rất yêu chồng nên việc mặc màu đỏ để diễn cảnh 'phòng the' là rất hợp lý.

Tuy nhiên, đối với nhân vật An Nhiên (Thu Trang đóng) lại là một người khá tâm cơ, sẵn sàng để bạn trai cưới người khác nhằm đạt được mục đích. Trong tập gần đây, khán giả cũng đã xem phân cảnh An Nhiên ghen tuông dẫn đến hành động mất kiểm soát. Trong cảnh phim này, chị Thu Trang tiếp tục sử dụng đồ ngủ màu đỏ nhằm đại diện cho những tình huống nguy hiểm, có một chút gì đó cấm kỵ và tính chiếm hữu cao cũng như sự hấp dẫn về sắc dục. Vai diễn An Nhiên cũng là một nhân vật phản diện nên màu đỏ này cũng tượng trưng cho những sóng gió sắp ập đến với nhân vật", Khúc Mạnh Quân lý giải.

