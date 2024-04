Nhà thiết kế đại tài Roberto Cavalli qua đời

Roberto Cavalli, nhà thiết kế thời trang huyền thoại người Ý, qua đời ở tuổi 83 vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Florence, nơi ông sinh ra và lớn lên. Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ và nhà sáng tạo, Cavalli lớn lên trong môi trường nghệ thuật - ông nội là Giuseppe Rossi, một họa sĩ Macchioli mà tác phẩm của ông vẫn còn được treo trong phòng trưng bày Uffizi lừng lẫy ngày nay - và nghiên cứu lĩnh vực in dệt tại Viện Nghệ thuật Florence.

Là một nhà thiết kế trẻ mới bắt đầu quan tâm đến vải và dệt may, Cavalli đã phát minh và đăng ký nhãn hiệu cho một kỹ thuật in da mới, trước khi trở nên nổi tiếng với tư cách là một nhà thiết kế của riêng mình sau khi hoàn thành các khoản hoa hồng cao cấp cho những người như Hermès và Pierre Cardin. Ở tuổi 32, Cavalli đã tạo ra dòng thời trang đầu tiên của mình, được anh giới thiệu trên các sàn diễn ở Paris và Florence, và chỉ một thời gian ngắn sau, nhà thiết kế này đã mở cửa hàng thời trang của riêng mình ở Saint Tropez, nơi có những thiết kế mang tính biểu tượng, lâu dài như quần jean denim in họa tiết, vải thổ cẩm và họa tiết in hình động vật và các miếng da intarsia đã được giới thiệu.

Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn này được biết đến nhờ những đổi mới trong lĩnh vực kỹ thuật của ngành, nơi ông đã thực hiện những cải tiến rõ rệt đối với quy trình in trên da và các phương pháp xử lý vải denim thông thường, cũng như tư duy văn hóa của thế giới thời trang. Là một nhà thiết kế tài năng, có tầm nhìn xa, Cavalli đồng nghĩa với tư duy “Nhiều hơn là thành công”, điều này được thể hiện qua các thiết kế của ông, được thấy trong quần jean nạm ngọc , họa tiết in hình động vật táo bạo và kiểu dáng váy gợi cảm.

Nhờ những thiết kế nổi bật và kỹ thuật dệt mang tính cách mạng, Cavalli đã trở thành một huyền thoại trong thế giới thời trang, vừa là người có tầm nhìn sáng tạo vừa là một nhân vật văn hóa mang tính biểu tượng. Những bộ trang phục trên thảm đỏ do Cavalli thiết kế vẫn là một khía cạnh lâu dài trong di sản của ông, và những bộ trang phục mà Madonna, Gwenyth Paltrow, Charlize Theron,... mặc trên thảm đỏ vẫn tồn tại như những kiểu dáng cổ điển, gây chú ý, đặc biệt là với sự phục hưng hiện nay của phong cách tối đa vào cuối những năm 90 và phong cách Y2K.

Cavalli qua đời trong vòng tay gia đình gồm sáu người con, người bạn đời Sandra Nilsson và vợ cũ Eva Cavalli. Trong lĩnh vực thời trang, các nhà thiết kế, người mẫu và nhà sáng tạo sẽ ghi nhớ phương châm Vượt quá thành công của Cavalli, sự sáng tạo có tầm nhìn xa và những thiết kế táo bạo vượt thời gian của ông trong nhiều năm tới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]