'Cây đại thụ làng mốt' Valentino qua đời

Theo thông báo từ quỹ mang tên ông, Valentino "đã ra đi trong vòng tay những người thân yêu".

Thi hài nhà sáng lập thương hiệu Valentino sẽ được quàn ở Piazza Mignanelli trong vài ngày, trước khi lễ tang diễn ra vào 23/1 tại Vương cung Thánh đường Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Nhà thiết kế Valentino Garavani trên thảm đỏ British Fashion Awards 2018. Ảnh: AFP

Sinh năm 1932 tại Voghera, miền bắc Italy, Valentino Garavani sớm thể hiện niềm đam mê với thời trang và thiết kế. Ông theo học các trường danh tiếng ở Paris (Pháp) trước khi mở thương hiệu riêng tại Rome vào cuối thập niên 1950. Valentino nhanh chóng thu hút chú ý qua bộ sưu tập ấn tượng trình diễn ở Florence năm 1962 - sự kiện đưa ông bước vào hàng ngũ nhà tạo mốt hàng đầu thế giới. Thương hiệu mang tên ông nổi tiếng với phong cách sang trọng, tinh tế và gắn liền sắc đỏ đặc trưng, được đông đảo minh tinh điện ảnh cùng nhân vật hoàng gia ưa chuộng.

Sự nghiệp của Valentino kéo dài nhiều thập kỷ, dựng nên một đế chế thời trang mà nhiều người xem là biểu tượng của tinh thần Haute Couture Italy, góp phần đưa thủ đô Rome thành một trong những kinh đô sáng tạo của làng mốt thế giới.

Sau 45 năm điều hành nhiều doanh nghiệp, "cây đại thụ" rút lui khỏi công việc thiết kế vào 2007, kết thúc hành trình được ví như "kỳ quan của thời trang". Ông cho rằng đó là thời điểm hoàn hảo để nói lời tạm biệt. "Tôi muốn rời khỏi bữa tiệc khi vẫn còn đầy ắp người. Tôi đã rất may mắn khi có thể làm những gì mình yêu thích suốt cuộc đời. Không có món quà nào tuyệt vời hơn thế", The New York Times dẫn lời Valentino.

Gwyneth Paltrow nhớ lại kỷ niệm với Valentino.

Sau khi tin buồn được công bố, nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng thời trang và giải trí đã bày tỏ nỗi tiếc thương, gửi lời tri ân tới Valentino cùng những đóng góp to lớn của ông. Minh tinh Gwyneth Paltrow chia sẻ bức ảnh hôn má nhà thiết kế kèm tâm thư xúc động về tình bạn, sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho ông, hồi tưởng những khoảnh khắc ý nghĩa, niềm say mê cái đẹp và tính cách hài hước của tiền bối. "Cảm giác như kết thúc một kỷ nguyên", ngôi sao Shakespeare in Love thổ lộ.

Diễn viên Sarah Jessica Parker gọi Valentino bằng biệt danh thân mật "Vava", viết về tài năng phi thường và sự rộng lượng của ông, nhấn mạnh những di sản đẹp đẽ ông để lại cho thế giới.

Donatella Versace - đồng nghiệp kỳ cựu trong ngành - đăng hai bức ảnh Valentino với dòng tưởng nhớ "bậc thầy thực thụ" và không quên nhắc đến Giancarlo Giammetti - bạn đời cũng như cộng sự kinh doanh lâu năm của Valentino.

Ngoài ra, nhà thiết kế Pier Paolo Piccioli - cựu giám đốc sáng tạo của nhà mốt Valentino - cùng nhiều siêu mẫu như Cindy Crawford, Linda Evangelista, Coco Rocha... cũng thể hiện sự biết ơn và trân trọng huyền thoại quá cố.