Lisa bị chê mặc xấu ở tiệc hậu Emmy

Tham dự sự kiện do doanh nhân Jas Mathur tổ chức, Lisa chọn thiết kế đầm ngắn màu trung tính từ thương hiệu Dilara Findikoglu. Trang phục cổ cao với chất liệu mỏng manh được tạo điểm nhấn bằng phần eo corset cut-out và vạt dưới viền ren tựa váy ngủ. Ngôi sao 28 tuổi phối thêm vòng cổ kim cương và giày cao gót Christian Louboutin giá 1.095 USD (khoảng 29 triệu đồng).

So với nguyên mẫu Dilara Findikoglu được giới thiệu trong khuôn khổ London Fashion Week hồi tháng 2, Lisa đã kéo cao vạt váy và xếp nếp cố định nhằm phô diễn tối đa lợi thế cặp chân thon dài. Tuy nhiên, cách xử lý này kết hợp corset cắt khoét tạo nên tổng thể thiếu hài hòa, trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Đông đảo khán giả cho rằng diễn viên White Lotus lên đồ kém sang, không phù hợp tính chất event.

"Bộ đầm hồng trên thảm đỏ Emmy thì đẹp mà sao qua đây thấy khó hiểu ghê"; "Cô ấy vào vai hầu gái à?"; "Quần áo xấu, trang sức không ăn nhập"; "Nhan sắc Lisa cũng không cứu nổi tạo hình này"; "Ai đó làm ơn giải thích ý tưởng thiết kế được không?"; "Phong độ trồi sụt quá, vừa xuất hiện long lanh đã khiến tôi hụt hẫng chỉ sau đó ít phút"... một số tài khoản Facebook, Instagram và X bình luận.

Lisa tham dự bữa tiệc hậu Lễ trao giải Emmy 2025, đêm 14/9. Ảnh: Backgrid

Thiết kế gốc của Dilara Findikoglu được giới thiệu trong khuôn khổ London Fashion Week hồi tháng 2. Ảnh: WWD

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm nhạc đình đám Blackpink. Cô sinh năm 1997 tại Thái Lan, được phát hiện trong một buổi thử giọng của YG Entertainment hồi 14 tuổi. Năm 2011, Lisa chuyển đến Hàn Quốc bắt đầu quá trình đào tạo với tư cách thực tập sinh trong 5 năm. Từ 2016, cô hoạt động với vai trò thành viên Blackpink. Năm 2024, người đẹp mở công ty riêng và tăng cường hoạt động cá nhân. Cuối tháng 2 năm nay, cô ra mắt album solo đầu tay Alter Ego. Lisa hiện quảng bá cho một số thương hiệu thuộc đế chế LVMH của gia đình bạn trai - doanh nhân Frederic Arnault.