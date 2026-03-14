Juky San chăm mặc crop top khoe eo 57 cm

Juky San cho biết vài năm trước cô từng không hài lòng về vóc dáng vì quá gầy, chỉ nặng khoảng 45 kg so với chiều cao 1,65 m, cố gắng tìm cách tăng cân nhưng không thành. Trong thời gian dài, ca sĩ phải đối mặt với nhiều bình luận chê bai, có lúc rơi vào trạng thái căng thẳng, buồn bã.

Sau này, Juky San thay đổi góc nhìn, chú trọng chăm sóc sức khỏe từ bên trong thay vì đặt nặng vấn đề ngoại hình. Khi hiểu và chấp nhận bản thân, cô nhận ra đôi cánh tay nhỏ nhắn cùng 'vòng eo con kiến' lại là lợi thế, giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục trẻ trung, cá tính.

Trên sân khấu, Juky San thường chọn những trang phục có màu sắc nổi bật. Cô kết hợp corset đỏ rực với chân váy xếp ly 3D bắt mắt. Thiết kế corset với phần cúp ngực hình trái tim giúp tôn bờ vai và xương quai xanh, trong khi khoảng hở ở hông tạo điểm nhấn vào vòng eo, tăng vẻ gợi cảm khi cô thực hiện các động tác vũ đạo.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh chiến binh trong thế giới ảo, được cho là kén vóc dáng, nhưng lại phù hợp với hình thể 'mình hạc xương mai' của Juky San.

Dịp ra mắt album Đẫm tình, gồm 11 ca khúc do Juky San chấp bút, cô chọn áo tank top phối ren vạt chéo lên sân khấu.

Sau đó, ca sĩ tiếp tục lựa chọn những trang phục có thiết kế tương tự khi tham gia loạt sự kiện quảng bá sản phẩm.

Theo Juky San, các ca khúc trong album Đẫm tình mang giai điệu huyền bí, ca từ giàu cảm xúc, nhờ đó cô có thêm nhiều ý tưởng khi lựa chọn trang phục biểu diễn.

Các bộ đầm ôm sát cũng được Juky San lựa chọn khi tham dự sự kiện.

Váy áo xuyên thấu, tôn vòng một được ca sĩ lựa chọn như cách 'đổi gió' khi xuất hiện trên các sân khấu sôi động.

'Em xinh' Juky San xây dựng hình ảnh năng động với quần jean và áo thun, nhưng vẫn ưu tiên các thiết kế ôm sát để tôn vòng eo.

Juky San sinh năm 1998, được biết đến qua các bản cover trên mạng, trong đó nổi bật là video 'Cầu hôn' (bản gốc của Văn Mai Hương). Năm 2019, cô tham gia chương trình 'Giọng hát Việt' và về đội Hồ Hoài Anh.

Năm 2021, ca sĩ gây chú ý với ca khúc 'Phải chăng em đã yêu', đạt lượng nghe lớn trên các nền tảng trực tuyến. Từ năm 2022, Juky San bắt đầu thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Các ca khúc như 'Em là Coffee' (2023), 'Nghĩ đến anh' (2024) hay 'Xe đạp ơi' (hợp tác với Hoàng Duyên) cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh và phong cách âm nhạc của cô.