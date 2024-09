Jennifer Lopez xuất hiện gợi cảm sau đệ đơn ly hôn

Nữ ca sĩ 55 tuổi được trông thấy tới một sự kiện ở Beverly Hills hôm 31/8, theo Dailymail. Cô gây ấn tượng với crop top cut-out khoe vòng một kết hợp quần jeans cạp cao ống loe. J.Lo xách chiếc túi Hermes Birkin, trên tay lấp lánh nhiều nhẫn kim cương và vòng đá quý.

Jennifer Lopez ra phố hôm Chủ nhật. Ảnh: Backgrid

Từ sau khi nộp đơn ly hôn lên tòa hôm 20/8, Jennifer Lopez tránh xuất hiện trước công chúng và giữ im lặng trên mạng xã hội. Hôm 31/8, giọng ca On the Floor lần đầu đăng bài trên Instagram 251 triệu người dõi theo. Cô xuất hiện rạng rỡ trong video quảng bá thương hiệu đồ uống của mình. Vài tiếng sau, J.Lo đăng bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình trong suốt mùa hè. Nhiều tấm hình cô selfie khoe vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp cũng gây chú ý khi mặc chiếc áo in dòng chữ: "Cô ấy đang bừng nở, không bị làm phiền bởi những thứ ngoài tầm và cảm thấy bình yên".

Nữ ca sĩ đăng loạt ảnh vui tươi trên Instagram.

Jennifer Lopez dường như cho thấy cô đang hào hứng bắt đầu cuộc sống mới sau khi kết thúc cuộc hôn nhân hai năm với tài tử Ben Affleck. Tờ People gần đây trích dẫn nguồn tin cho biết J.Lo cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định đệ đơn lên tòa sau thời gian mòn mỏi chờ đợi Ben hàn gắn. Người trong cuộc nói gia đình và bạn bè đều ủng hộ nữ ca sĩ: "Mọi người tin rằng J.Lo sẽ ổn vì cô ấy mạnh mẽ và luôn vượt qua mọi chuyện".

Ben Affleck thuê nhà ở riêng từ khi ly thân với vợ hồi cuối tháng 4. Tài tử 52 tuổi thuê biệt thự 100.000 USD mỗi tháng tại Brentwood, Los Angeles, gần nhà vợ cũ và các con. Trước khi J.Lo nộp đơn ly hôn, Ben đã nhiều lần tháo nhẫn cưới và hiếm khi gặp vợ. Các nguồn tin nói anh không quan tâm việc cứu vãn cuộc hôn nhân và bỏ mặc J.Lo, khiến cô rất buồn và thất vọng.

Ben Affleck ra cổng lấy đồ ăn giao đến nhà hôm 30/8. Ảnh: Backgrid

Tuần trước, Ben vướng tin đồn đi chơi với nữ diễn viên Kick Kennedy - con gái luật sư kiêm chính trị gia Robert Kennedy Jr, cũng là cháu của cố thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy. Đại diện của nam diễn viên và Kick Kennedy hiện từ chối phản hồi về thông tin này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]