Huyền My ăn vận giản dị, ngồi xế sang Việt Nam chỉ có 2 chiếc

Thứ Bảy, ngày 02/06/2018 15:28 PM (GMT+7)

Huyền My chia sẻ những khó khăn khi cô trở thành á hậu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam.

Có mặt tại buổi giao lưu, Huyền My nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người xung quanh bởi gương mặt xinh xắn ngọt ngào, biểu cảm đáng yêu cũng như lối ứng xử thông minh. Cô đã thành thật chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình để có được ngày hôm nay.

Chiếc xe Ford Flex Limited được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Phiên bản này rất đặc biệt và giới hạn, nổi bật với màu bạc sang trọng.

Không phải ai cũng biết Huyền My từng có ý định rút lui khỏi đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam, nhưng cuối cùng cô đã trụ lại và giành danh hiệu Á hậu 1. Đến bây giờ Huyền My đã gặt hái thêm nhiều danh hiệu sắc đẹp và là một MC, biên tập viên của VTV24. Để có được những thành công này, ngoài đam mê, Huyền My đã phải nỗ lực rất nhiều để theo đuổi ước mơ khi mới đôi mươi.

Huyền My sinh ra trong gia đình trí thức ở Hà Nội. Bố cô làm ở Viện Hàn lâm Đức, thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ là chủ của một thẩm mỹ viện. Huyền My từng cùng gia đình sinh sống ở Đức một thời gian. Về Việt Nam, Huyền My sống trong căn biệt thự rộng lớn nằm trên diện tích 800m2 ở ngoại thành Hà Nội. Sau đó không lâu, chiều con gái, bố mẹ cô chuyến đến một căn hộ nằm trên tầng 17 của khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố. Dù vậy, Huyền My không hề ỷ lại mà cô luôn nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ. Thậm chí nhiều lần cô vấp ngã, gặp khó khăn nhưng cô nghĩ “ai cũng có cuộc chiến của riêng mình” và “muốn đạt được những thứ không ai có phải chịu được những thứ không ai chịu được".

Diện trang phục váy trắng đơn giản với khăn rằn nhưng Huyền My vẫn thật sự nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp.

Để có được thần thái tự tin, thân hình chuẩn ở các cuộc thi, Huyền My phải tập luyện điên cuồng, chế độ ăn uống khắc nghiệt, lịch học ngoại ngữ và các kỹ năng mềm kín mít. Huyền My tiết lộ, cô vẫn phải cười thật tươi dù bàn chân rướm máu vì phải tập luyện catwalk nhiều giờ . Cô cũng nhiều lần dự sự kiện trong tình trạng mệt mỏi. Rồi áp lực từ bình luận ác ý của anti-fan cũng khiến cô bật khóc... “Có lúc Huyền My tự hỏi mình có làm được khối lượng công việc khổng lồ ấy không nhưng nhờ khát vọng chinh phục thành công và sự động viên của của gia đình, bạn bè và fan đã khiến Huyền My quyết tâm làm đến cùng và không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức. Người trẻ nên vất vả trong những ngày tháng còn chịu đựng được”, cô chia sẻ.

“Muốn đạt được những thứ không ai có phải chịu được những thứ không ai chịu được"- Huyền My chia sẻ.

Một lý do nữa mà Huyền My không ngừng cố gắng để đạt được những dấu mốc khi còn trẻ là bởi “tôi muốn sau này có nhiều câu chuyện để kể lại, về những dấu ấn của thời trẻ đẹp đẽ nhưng đầy thử thách, kể về thanh xuân như cơn mưa rào, rất nặng hạt nhưng lại thấy cầu vồng sau mưa”.

