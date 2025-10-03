Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại Paris

Tiếp nối hành trình thời trang quốc tế đầy ấn tượng, Lương Thùy Linh mới đây là gương mặt duy nhất đến từ Việt Nam xuất hiện tại Balmain Fashion Show trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Balmain Fashion Show luôn là show diễn quy tụ hàng trăm ngôi sao, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và giải trí. BST năm nay của nhà mốt Balmain tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng tinh thần sáng tạo, sự xa hoa và tính nghệ thuật đặc trưng – nơi mà từng thiết kế trở thành một tác phẩm.

Diện trang phục sang trọng, tối giản nhưng tinh tế, nàng hậu Việt Nam toát lên thần thái tự tin, kiêu hãnh và hiện đại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Lương Thuỳ Linh ngồi front row cùng fashionista Molly Chiang, Ameera Khan

Lương Thùy Linh đọ sắc với "yêu nữ hàng hiệu" Becca Bloom tại Balmain.

Lương Thùy Linh đã có một hành trình đáng nhớ khi liên tục xuất hiện tại các Tuần lễ thời trang lớn tại Châu Âu. Trước khi đặt chân đến Paris, nàng hậu gốc Cao Bằng đã có mặt tại London Fashion Week, Milan Fashion Week dự show diễn của Fendi và BOSS Fashion Show.

Hành trình liên tiếp góp mặt trong những show diễn thời trang lớn hàng đầu thế giới đã minh chứng cho vị thế và sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Lương Thùy Linh, đưa hình ảnh nhan sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tròn sáu năm sau đăng quang, Lương Thùy Linh đang chứng minh sự trưởng thành từ nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm MC – diễn giả, đến phong thái tự tin khi đứng cạnh dàn sao quốc tế.

Dù đang bận rộn với lịch trình tại châu Âu, Lương Thùy Linh vẫn luôn dành sự quan tâm tới quê hương, đặc biệt là Cao Bằng. Trước Tết Trung thu, cô và mẹ đã chuẩn bị sẵn những phần quà ý nghĩa để trao tặng các em nhỏ nơi vùng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, hoạt động trao quà buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Thông qua các chia sẻ, Linh bày tỏ nỗi đau lòng khi theo dõi tin tức bão lũ từ xa, đồng quyên góp tiền khắc phục hậu quả của bão, cầu chúc bình an đến bà con vùng chịu ảnh hưởng.