Hoa hậu Kỳ Duyên mặc xuyên thấu lộ nội y ở Miss Universe

Ngày 8/11 (giờ địa phương), Kỳ Duyên bước vào ngày thứ 10 hoạt động ở Miss Universe. Dự tiệc tối cùng dàn thí sinh, cô gây chú ý khi diện đầm xuyên thấu ôm sát cơ thể do Thượng Gia Kỳ thiết kế. Trang phục đôn đẩy vòng một, tôn đôi chân dài của người đẹp.

Miss Universe Vietnam 2024 vốn ưa chuộng phong cách sexy nên thường chọn những bộ cánh mỏng manh, nhiều chi tiết khoe hình thể.

Người đẹp xách túi Dior hoàn thiện phong cách. Diện mạo của hoa hậu nhận được nhiều lời khen. 'Outfit đẹp quá', 'Ngày nào em cũng hóng xem Duyên sẽ mặc gì tiếp theo', Giữ năng lượng này Duyên ơi'... một số khán giả bình luận.

Lên đồ 'chặt chém', cô vào top 10 người đẹp nổi bật trong ngày thứ 10 ở Miss Universe 2024 do chuyên trang nhan sắc Sash Factor bình chọn.

Top những gương mặt ấn tượng được Sash Factor đánh giá dựa trên tiêu chí về trang phục cũng như thần thái, cách giao lưu của thí sinh. Được khen tỏa sáng hơn cả là hoa hậu CH Dominican, tiếp theo là các ứng viên đến từ Philippines, Peru, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Nga, Đan Mạch, Chile. Xếp sau Kỳ Duyên là các thí sinh Mexico, Brazil, Cuba, Campuchia, Thái Lan...

Sáng cùng ngày, Kỳ Duyên tham gia một hoạt động nấu ăn. Người đẹp thu hút chú ý khi diện đầm dạ hội ngắn ngang đùi có tà dài chấm đất. Trang phục sử dụng có kiểu dáng ôm sát cơ thể, giúp hoa hậu làm nổi bật đường cong S-line cùng vòng eo 59 cm.

Cô đọ sắc cùng các thí sinh Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản (từ trái qua).

Người đẹp tiết lộ để xuất hiện tự tin trước ống kính, mỗi ngày cô thường dậy từ 4h sáng, dành khoảng hai tiếng rưỡi để chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục, trang điểm và kiểu tóc.

Hiện, Kỳ Duyên xếp thứ 9 Voice For Change - phần thi phụ các thí sinh giới thiệu dự án cộng đồng. Khán giả sẽ bỏ phiếu cho dự án họ thích nhất.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Hồi tháng 9, cô chiến thắng Miss Universe Vietnam 2024.

Miss Universe diễn ra lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới. Tỷ phú người Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip mua lại tổ chức, nắm quyền từ năm 2022. Mùa thứ 73 có gần 130 thí sinh tham gia - đông nhất từ trước tới nay. Hoa hậu Sheynnis Palacios, người Nicaragua, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết, ngày 16/11.

