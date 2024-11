Ảnh hoa hậu Kỳ Duyên chụp quảng cáo gây sốt ở Miss Universe

Ngày 5/11, trang chủ Miss Universe với 14 triệu lượt theo dõi đăng ảnh chụp cho nhà tài trợ của vài thí sinh. Chụp quảng cáo cho một dòng mỹ phẩm, Kỳ Duyên búi tóc cao, khoe xương mặt góc cạnh. Nhờ kinh nghiệm 10 năm làm người mẫu, thí sinh Việt Nam được khen chụp ảnh thời trang, hiện đại, thần thái chuyên nghiệp.

Sau một ngày đăng tải, loạt ảnh của Kỳ Duyên gây sốt với hơn 305 nghìn lượt thích, 63 nghìn bình luận và 19 nghìn lượt chia sẻ. Đa phần khán giả trong nước và quốc tế khen ngợi vẻ ngoài rạng rỡ của mỹ nhân 28 tuổi.

"Kỳ Duyên tạo bão truyền thông", "Tôi đã theo dõi cô ấy gần 10 năm. Tôi nghĩ cô ấy đã thể hiện tốt từ đầu cuộc thi tới giờ. Đất nước chúng tôi luôn ủng hộ cô ấy dù kết quả thế nào. Chúng tôi hy vọng Kỳ Duyên có cơ hội trở thành người chiến thắng năm nay", "Sự duyên dáng, vẻ đẹp của Kỳ Duyên không thể phủ nhận", "Cô ấy có vẻ ngoài khác biệt so với các thí sinh khác, đây là tín hiệu tốt", "Nhìn ảnh là muốn mua kem vì quá đẹp", "Kỳ Duyên trông sang trọng, đẳng cấp"... một số khán giả bình luận.

Kỳ Duyên chụp ảnh quảng cáo cho nhà tài trợ.

Gương mặt Kỳ Duyên được nhận xét thời trang, cá tính.

Kỳ Duyên hiện là thí sinh có bộ ảnh nhận nhiều lượt tương tác, bình luận trên trang chủ cuộc thi. Cô cho biết mình được chọn trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng ở Miss Universe. Theo Sash Factor, Kỳ Duyên là một trong bốn người đẹp có lượt theo dõi cao nhất trên Instagram tại cuộc thi năm nay với 1,8 triệu lượt. Chuyên trang này dự đoán cô có cơ hội vào top 30 chung cuộc.

Những ngày qua, Miss Universe chủ yếu diễn ra các buổi gặp gỡ, giao lưu truyền thông, chụp hình cho nhãn hàng. Kỳ Duyên cho thấy sự tự tin, chủ động kết nối với các thí sinh khác. Cô cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, làm tóc và trang điểm chỉn chu. Tuy nhiên, cô bộc lộ điểm yếu ngoại ngữ. Giao lưu cùng kênh truyền hình Telemundo ở hậu trường sự kiện Día de los Muertos (Lễ hội người chết), Kỳ Duyên thể hiện sự lúng túng, nói tiếng Anh ấp úng.

Kỳ Duyên được nhiều nhà tài trợ lựa chọn chụp hình quảng cáo.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Hồi tháng 9, cô chiến thắng Miss Universe Vietnam 2024.

Miss Universe diễn ra lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới. Tỷ phú người Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip mua lại tổ chức, nắm quyền từ năm 2022. Mùa thứ 73 có gần 130 thí sinh tham gia - đông nhất từ trước tới nay. Hoa hậu Sheynnis Palacios, người Nicaragua, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết, ngày 16/11.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]