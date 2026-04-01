Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương kiệt sức, bất ổn về tinh thần

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương kiệt sức vì mất ngủ, bất ổn tinh thần

Mới đây, Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã có những chia sẻ đầy bất ổn về tình trạng cá nhân. Dù đã nỗ lực tìm nhiều cách khắc phục, cô vẫn không thể thoát khỏi vòng quẩn quanh của việc mất ngủ và kiệt sức.

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương bị mất ngủ triền miên, sức khỏe suy kiệt. Ảnh chụp màn hình

Hoa hậu sinh năm 1999 cho biết, cô rất khó đi vào giấc ngủ và không bao giờ ngủ sâu. Đáng chú ý, dù có những ngày ngủ tới hơn 10 tiếng, cô vẫn cảm thấy lờ đờ, không thể tỉnh táo vào sáng hôm sau. Để duy trì sự tập trung cho công việc, cô phải tìm đến cà phê nhưng cơ thể vẫn không có phản ứng tích cực.

“Tôi rất khó chịu vì mình quá khó ngủ, không thể ngủ sâu giấc. Có những ngày tôi đã ngủ hơn 10 tiếng nhưng sáng dậy vẫn buồn ngủ, không tỉnh táo. Tôi phải uống cà phê để giữ tỉnh táo nhưng cũng không hiệu quả. Giấc ngủ thực sự đang là vấn đề lớn của tôi", Hoa hậu Mai Phương bất lực chia sẻ.

Dưới bài đăng, cộng đồng mạng liên tục thúc giục Mai Phương đi khám bác sĩ vì lo ngại tình trạng này sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương từng ra mắt một số sản phẩm âm nhạc. Ảnh: FVNV

Huỳnh Nguyễn Mai Phương không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc. Cô từng lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Sau đó, Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss World và dừng chân ở Top 40.

Tháng 8/2024, cô chính thức chia tay công ty Sen Vàng để đầu quân về"chung nhà với Phương Mỹ Chi, Lan Khuê... nhằm theo đuổi đam mê âm nhạc.

Dù đã ra mắt sản phẩm âm nhạc và định hướng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng đến nay Mai Phương vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn đột phá trên thị trường.