Thí sinh có nhiều người theo dõi nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Người đẹp Tangia Zaman Methila đã được bổ nhiệm làm Hoa hậu Hoàn vũ Bangladesh 2025. Cô giành quyền đại diện Bangladesh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Thông tin Tangia Zaman Methila thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhận được sự hưởng ứng của fan sắc đẹp. Cô là người đẹp nổi tiếng ở Bangladesh, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân Instagram có hơn 1,8 triệu người theo dõi. Hiện Tangia Zaman Methila là thí sinh có lượng người theo dõi nhiều nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Với sức ảnh hưởng của mình, Tangia Zaman Methila được nhận định là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á tại Miss Universe 2025.

Tangia Zaman Methila năm nay 33 tuổi, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên điện ảnh Bollywood nổi tiếng.

Tangia Zaman Methila từng giành giải Hoa hậu Hoàn vũ Bangladesh 2020 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2020. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát, hạn chế đi lại nên cô đã không thể tham dự cuộc thi năm đó.

Methila có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô giành giải Hoa hậu Siêu quốc gia Bangladesh 2019, đại diện quốc gia tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 nhưng đã quyết định rút lui khỏi cuộc thi.

Methila từng đại diện Bangladesh tham dự cuộc thi Gương mặt châu Á 2019 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Người đẹp cũng giành giải thưởng Người mẫu nữ quốc tế xuất sắc nhất tại Tuần lễ Thời trang Paris 2022, giải thưởng BIFA 2023.

Methila là cựu sinh viên của Đại học Nghệ thuật tự do Bangladesh (ULAB) tại Dhaka. Cô là nữ diễn viên chính trong bộ phim Rohingya của Bollywood.

Methila là đại sứ thương hiệu cho một số thương hiệu trong nước và quốc tế tại Bangladesh. Cô cũng là người dẫn chương trình tại các tuần lễ thời trang và tham gia trình diễn thời trang ở các show diễn lớn trong nước.

Ngoài đời, Methila có phong cách thời trang sành điệu, hiện đại. Trên trang cá nhân, cô thường khoe hình ảnh tham dự các sự kiện danh giá như Liên hoan phim Cannes, các chuyến nghỉ dưỡng xa hoa ở khắp nơi trên thế giới.

Người đẹp Bangladesh có vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Trở lại đường đua nhan sắc sau 5 năm, cô được nhận xét có sự trưởng thành ấn tượng.

Người đẹp ưa chuộng các trang phục khoe vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ.

Năm 2024, đại diện Bangladesh tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Aniqa Alam nhưng không giành thành tích.

Bangladesh bắt đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 2019, với người đại diện đầu tiên là Shirin Akter Shela nhưng chưa giành được thành tích nào.