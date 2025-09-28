'Phú bà' Huyền Baby diện đồ bơi 'đu trend' TikTok gây xôn xao

Trong bộ đồ bơi hai mảnh tại bể bơi, Huyền Baby khéo léo khoe trọn đường cong gợi cảm và làn da mịn màng.

Hình ảnh quyến rũ của bà mẹ hai con nhanh chóng nhận về hàng loạt lượt yêu thích và bình luận tích cực.

Ngay dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung và vóc dáng săn chắc của cô.

Nhiều tài khoản để lại bình luận dưới hình ảnh của "phú bà": “Trời ơi, Huyền Baby xinh quá”, “Hiểu vì sao chồng chị ấy chỉ muốn giữ chị ở nhà rồi”, hay “Ai tin chị gái xinh đẹp này đã là mẹ hai con chứ”...

Ở tuổi ngoài 30, Huyền Baby hiện có cuộc sống giàu sang bên chồng và hai con. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, khám phá các địa điểm sang trọng trong và ngoài nước.

Trên mạng xã hội, Huyền Baby vẫn duy trì sự khéo léo khi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng nhưng hạn chế để lộ diện mạo của anh.

Thỉnh thoảng vào những dịp đặc biệt, cựu hot girl Hà Thành mới chia sẻ hình ảnh các con.

Vài năm gần đây, Huyền Baby quyết định hoạt động nghệ thuật trở lại với nhiều tiết mục gây chú ý. Sự xuất hiện của cô trên sân khấu nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Huyền Baby chăm chỉ "sống ảo" mỗi khi đi du lịch.

Ảnh sử dụng trong bài: FBNV