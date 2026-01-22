Hai người đẹp bỏ thi hoa hậu

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 đang diễn ra ở Ai Cập. Ban đầu, cuộc thi dự kiến có hơn 60 người đẹp tham dự, tuy nhiên hiện chỉ có sự góp mặt của 55 thí sinh. Nhiều người đẹp không thể sang Ai Cập dự thi vì gặp vấn đề về visa.

Đại diện Campuchia - Hok Sarytola không thể tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2025. Để có visa đến châu Âu, người dân Campuchia phải sang nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán một số nước ở Thái Lan theo những ngày nhất định và chờ đợi kết quả.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Hok Sarytola gặp nhiều khó khăn trong việc xin visa và không thể sang Ai Cập để nhập cuộc cùng các thí sinh. Sự vắng mặt của Hok Sarytola khiến nhiều người tiếc nuối vì cô được đánh giá là thí sinh tiềm năng cho vương miện tại cuộc thi năm nay.

Người đẹp Campuchia năm nay 23 tuổi, cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-64-86 cm. Cô là người mẫu, diễn viên ở quê nhà, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.

Hok Sarytola hy vọng sử dụng nền tảng của mình để nâng đỡ, trao quyền và khuyến khích những người trẻ chia sẻ niềm đam mê với các cuộc thi sắc đẹp và nghệ thuật biểu diễn.

Ngoài đại diện Campuchia, người đẹp Myanmar - Khaing Zin Aung cũng không thể sang Ai Cập dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 vì vấn đề visa.

Cô bật khóc chia sẻ: "Có 12 thí sinh quốc tế tập trung ở đó, và tôi là người duy nhất không được phép lên tàu bay. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy giấc mơ của mình đã vụt qua".

Những chia sẻ của Khaing Zin Aung khiến nhiều người tiếc nuối và gửi tới cô lời chia buồn. "Tội cô ấy quá, nỗ lực chuẩn bị mấy tháng trời mà giờ bị từ chối ngay trước cửa lên tàu bay", "Mỗi lần đi thi sắc đẹp quốc tế là gặp bao nhiêu khó khăn và thử thách", "Theo đuổi giấc mơ chưa bao giờ là dễ dàng"... khán giả bình luận.

Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 đang diễn ra ở Sahl Hasheesh, Ai Cập. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Mỗi năm, Miss Intercontinental quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được tổ chức tại Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ.

Việt Nam cử đại diện tham gia Hoa hậu Liên lục địa đều đặn và đã giành được những thành tích đáng kể như giải Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 năm 2023 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng và gần đây nhất là giải Á hậu 3 năm 2024 của Bùi Khánh Linh. Năm nay, đại diện Việt Nam là Á hậu Thu Ngân.