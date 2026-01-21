Miss Intercontinental 2026: Á hậu Thu Ngân được khen, tăng khả năng lọt top

Tối 20/1 (theo giờ Việt Nam), phần thi swimsuit (trình diễn áo tắm) thuộc khuôn khổ Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tại Ai Cập.

Đây là một trong những phần thi quan trọng và được mong chờ, nơi các thí sinh diễn hình thể và kỹ năng trình diễn. Trước ban giám khảo và khán giả, đại diện Việt Nam là Á hậu Thu Ngân tự tin đọ sắc vóc cùng các người đẹp quốc tế.

Trước khi nhập cuộc, Thu Ngân nhận được sự hướng dẫn và góp ý tận tình từ Á hậu Ngọc Hằng để hoàn thiện từng bước đi, dáng đứng, giúp cô có được phong thái tốt nhất để nhập cuộc.

Xuyên suốt hành trình tại Miss Intercontinental, Á hậu Thu Ngân luôn duy trì phong độ ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào, liên tục nhận được lời khen từ người hâm mộ sắc đẹp.

Thu Ngân lọt Top đánh giá cao trên các bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Hera Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023 và Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024.