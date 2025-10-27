Dàn hoa, á hậu 'dát' đồ hiệu dự triển lãm thời trang

Triển lãm 'Giao điểm tinh hoa' diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội từ 22/10 đến 2/11, quy tụ hơn 20 thương hiệu như Hermès, Patek Philippe, Chopard, Loewe, Bottega Veneta... thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy cùng á hậu Tường Sơn hội ngộ trong sự kiện với trang phục thanh lịch.

Lương Thùy Linh tôn vóc dáng qua mẫu đầm đen ôm sát, kết hợp cùng trang sức chế tác của Chaumet giá hơn 2 tỷ đồng.

Hoa hậu Tiểu Vy chọn phong cách đối lập cùng mẫu đầm trắng tinh khôi, kết hợp trang sức Chaumet làm điểm nhấn.

Á hậu Tường Sơn tham quan không gian trưng bày các tác phẩm mang tính di sản của những nhà mốt đình đám nước Pháp. Cô diện đầm nhung và giày của Maje kết hợp túi xách Longchamp.

Á hậu Thảo Nhi Lê tôn vẻ kiêu kỳ cùng trang phục của Tory Burch.

Á hậu Quỳnh Anh lên đồ trẻ trung của Maison Kitsuné đến tham dự triển lãm.

Bộ trang phục của Loewe in hoa kỹ thuật số với giá khoảng hơn 70 triệu đồng được Quỳnh Anh Shyn phối cùng túi xách và giày màu nổi làm điểm nhấn.

Châu Bùi cũng phối cả set Loewe với trang phục giá hơn 100 triệu đồng đi cùng mẫu túi Flamenco giá xấp xỉ 100 triệu đồng.

Văn Mai Hương chuộng phong cách trang nhã, thanh lịch với clutch Stretch Knot kinh điển của Bottega Veneta, giá khoảng 120 triệu đồng.

Hot mom Trang Lou diện áo len của Marc Jacobs và chân váy lụa trong ngày thu se lạnh, còn ông xã Tùng Sơn bảnh bao cùng Boss.

Chloe Nguyễn diện set denim trẻ trung của Maje đi cùng túi Bottega Veneta. Cô thích thú với căn phòng Mộng ước với những tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ thị giác Ngô Đình Bảo Châu.

Trong không gian 1.000 m2 trưng bày hơn 100 tác phẩm và vật phẩm với 6 không gian, đan xen giữa di sản thủ công, nghệ thuật đương đại.

Nhiều tác phẩm mang tính biểu tượng, xa xỉ và limited của các thương hiệu hàng đầu nước Pháp được trưng bày. Trong hình là mẫu túi ô cửa sổ đình đám của Hermès, phiên bản kết hợp da cá sấu.