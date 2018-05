Đại tiệc thời trang đẹp choáng ngợp khi hóa thánh đường

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 09:53 AM (GMT+7)

Met Gala - đêm tiệc thời trang thường niên năm nay được tổ chức với chủ đề tôn giáo.

Sự kiện thời trang Met Gala do Tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour vừa tổ chức tại bảo tàng nghệ thuật The Metropolitan Museum of Art vào 7.5. Đây là sự kiện thường niên, thu hút rất nhiều ngôi sao lớn trên thế giới. Các ngôi sao sẽ mặc đồ theo chủ đề mà Anna Wintour và người đứng ra đồng tổ chức chọn lựa. Năm nay chủ đề là Vóc dáng địa đàng: Thời trang và Giáo hội công giáo

Trang phục cầu kỳ nhất đêm hội Met Gala của Rihanna đến từ thương hiệu Couture lâu năm Maison Margiela. Bộ trang phục lây cảm hứng từ Giáo hoàng. Cô hoàn tất set đồ mang âm hưởng "thánh đường" bằng đôi giày Louboutin lấp lánh

Kim Kardashian là nhân tố gây chú ý thứ nhì sau Rihanna với bộ đầm bodycon Versace rực rỡ

Jlo diện đồ của thương hiệu Balmain

Sarah Jessica Parker khiến quan khách trầm trồ với bộ đồ từ thương hiệu Dolce And Gabbana

Kate Upton đơn giản nhưng chiếc khăn phủ đầu của cô đi rất đúng chủ đề

Rosie Huntington xinh đẹp tựa thiên thần trong bộ váy Ralph Lauren

Lily Collins bí ẩn cùng thiết kế của Givenchy, đeo trang sức Cartier và được ca ngợi đẹp như Đức Mẹ

Taylor Hill

Kate Bosworth ăn vận như nàng dâu sắp bước vào thánh đường