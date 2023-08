Đã làm mẹ, bà xã Khắc Việt vẫn ăn vận vô cùng quyến rũ khi đi biểu diễn

Thanh Thảo sinh năm 1992, là bà xã của nam ca sĩ Khắc Việt. Hiện tại, ngoài công việc là DJ, cô còn kinh doanh online và là người mẫu tự do. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và số đo 3 vòng hoàn hảo: 96-60-90(cm), Thanh Thảo chuộng diện những trang phục gợi cảm, tôn tối đa đường cong.

Mới đây, DJ Thanh Thảo gây chú ý trên MXH khi đăng tải những hình ảnh diện váy ôm sát cơ thể, đi biểu diễn ở quán bar. Bà xã Khắc Việt mặc thiết kế khá đơn giản, màu đen, kiểu dáng basic, có điểm nhấn là đường xếp nếp ở bên sườn giúp khoe vòng eo "con kiến". Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho vóc dáng quyến rũ, thon thả của Thanh Thảo dù cô đã trải qua sinh nở.

Thanh Thảo diện trang phục body, kiểu dáng basic, tôn đường cong đẹp khi biểu diễn ở bar.

Cũng như nhiều DJ khác, Thanh Thảo chuộng gu ăn vận phóng khoáng. Cô bật mí thêm, khi chơi nhạc, cô thích các loại trang phục khoẻ khoắn, cá tính, như đồ ôm sát, gợi cảm, khoe được đường cong hình thể, một phần là do "đẹp khoe, xấu che". Hơn nữa, từ khi chưa sinh con, phong cách gợi cảm cũng là phong cách biểu diễn chính của cô. Thanh Thảo ưu tiên cho trang phục gam màu đen, nhũ bắt sáng cho nổi bật.

Cô thường diện váy áo màu đen hoặc có gam màu nhũ bắt sáng tốt.

Dù vậy, ít ai biết rằng, sau khi trải qua quá trình sinh nở, cơ thể của Thanh Thảo cũng có khá nhiều sự thay đổi, tuy rằng trong lúc mang thai, Thanh Thảo cũng đã lên kế hoạch để giảm cân sau sinh và nhanh chóng quay trở lại với công việc. Cô nói: "Đẻ rồi tôi mới biết mọi chuyện không dễ dàng như mình tưởng tượng. Khác với hồi con gái, tôi nhanh chóng giảm cân sau khi sinh, chân tay nhỏ đi nhưng cái bụng thì vẫn cứ không chịu bé lại. Nó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi khi đó. Ban đầu mọi người bảo cứ cố gắng rồi dần dần sẽ cải thiện, tôi còn không tin và cứ lẩm bẩm: Thôi chết rồi! Làm sao bây giờ". Mỗi khi đi diễn, Thanh Thảo còn phải sử dụng cả đai nịt bụng để mặc váy lên sân khấu sao cho vòng 2 không bị lộ nhưng cảm thấy cực kì khó chịu.

Cũng nhờ vậy mà Thanh Thảo càng quyết tâm giảm cân. Hiện tại, người đẹp tự tin chưng diện, khoe sắc vóc quyến rũ chẳng kém gì thời con gái. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng, sắc vóc của bà xã Khắc Việt còn có phần nóng bỏng và đẹp mặn mà hơn xưa.

Thanh Thảo từng trải qua quá trình giảm cân vất vả sau sinh nở để có hình thể đẹp như hiện tại.

Chuộng diện gợi cảm đi làm nhưng Thanh Thảo cũng cho biết, cô không lo lắng và chưa từng gặp phải sự cố ngoài ý muốn do nơi làm việc được tổ chức an ninh bảo vệ tốt để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ biểu diễn.

