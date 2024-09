'Tiểu Song Hye Kyo' khoe đường cong khi đi nghỉ Thái Lan

Theo Nate, ngày 31/8, Han So Hee đăng ảnh chuyến đi trên trang cá nhân. Cô mặc áo tắm màu đen, để lộ nhiều hình xăm mới ở hông, đùi, eo và gần bụng dưới. Xăm hình là sở thích của Han So Hee nhưng công ty quản lý từng phải chi 20 triệu won để cô xóa một số hình.

Han So Hee. Ảnh: Instagram

Ngôi sao Hàn đã khởi hành đến Thái Lan qua sân bay Quốc tế Seoul để tham dự một sự kiện của thương hiệu, hôm 29/8. Cô nhận được nhiều lời khen của khán giả Thái khi xuất hiện tại hoạt động hôm 30/8 với nhan sắc nổi bật, da trắng mượt mà.

Han So Hee dự sự kiện tại Thái Lan. Ảnh: Instagram

Han So Hee (tên thật Lee So Hee - lý do đổi họ không được cô tiết lộ) sinh ngày 18/11/1994. Gương mặt cô được khen có cả nét quyến rũ, lạnh lùng lẫn vẻ trong sáng. Diễn viên từng theo đuổi nghệ thuật hội họa những năm trung học, sau đó chuyển sang nghiệp diễn xuất vào năm cuối cấp. Với ngoại hình và phong cách sành điệu, cô được nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp ưa chuộng, đắt show quảng cáo. Năm 2021, cô tỏa sáng với vai diễn trong Nevertheless. Bộ phim với nhiều cảnh nóng bỏng giúp So Hee tạo sức hút. Trước đó, cô đóng vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân.

Han So Hee vừa tham gia Gyeongseong Creature mùa 2 do Netflix sản xuất.

