Củng Lợi, biểu tượng thời trang toàn cầu ở tuổi 57

Dù đã ở ngưỡng U60, ‘nữ hoàng điện ảnh Hoa ngữ’ - Củng Lợi vẫn đang chứng minh rằng phong độ có thể vượt thời gian.

Trong khoảng vài năm trở lại đây, các thương hiệu thời trang ngày càng được các ngôi sao châu Á ưu ái. Giới chuyên gia trong lĩnh vực này căn cứ vào sự nổi tiếng của các ngôi sao để lựa chọn gương mặt đại diện cho thương hiệu của họ. Đây là một bước đi khôn ngoan để thu hút sự chú ý của thị trường tiêu dùng khổng lồ tại châu Á.

Củng Lợi sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian.

Trong khi các ngôi sao trẻ hơn từ thế giới K-pop và ngành công nghiệp điện ảnh của Trung Quốc đã được nhắm đến, một cái tên cụ thể đã trở lại trong tâm điểm chú ý, đó chính là Củng Lợi.

Nữ diễn viên Singapore gốc Hoa gần đây được vinh danh là đại sứ toàn cầu của Cartier. Cô sẽ diện các bộ sưu tập trang sức cao cấp của thương hiệu xa xỉ này, cũng như cộng tác trong nhiều sự kiện khác nhau.

Arnaud Carrez, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc tiếp thị của Cartier International, cho biết ông rất vui vì sự bổ nhiệm của Củng Lợi. ‘Tài năng và quyết tâm của cô ấy đã dẫn đến những tác phẩm điện ảnh đáng nhớ. Niềm đam mê và thái độ tuyệt vời của cô ấy phản ánh mạnh mẽ các giá trị cốt lõi của Cartier’, Carrez nói.

Với tư cách là đại sứ của Cartier, Củng Lợi sẽ đứng cùng hàng ngũ những ngôi sao như Lily Collins, Ella Balinska, Maisie Williams và Willow Smith. Điều thú vị là họ trẻ hơn cô rất nhiều.

Tài năng và sự quyết tâm của cô đã dẫn đến những tác phẩm điện ảnh đáng nhớ.

Củng Lợi tạo nên sức hút toàn cầu lâu dài

Củng Lợi thu hút sự chú ý của thế giới phương Tây khi cô xuất hiện trong bộ phim Hồi ức của một Geisha năm 2005, đóng cùng Tan Sri Michelle Yeoh của Malaysia.

Tuy nhiên, Củng Lợi đã là một tên tuổi lớn trước đó thông qua các bộ phim Trung Quốc như Cao lương đỏ (1987), Raise The Red Lantern (1991), The Story Of Qiu Ju (1992) và Farewell My Concubine (1993). Sau khoảng thời gian khá im ắng vào những năm 2000 trở đi, cô tái xuất cách đây 3 năm với Saturday Fiction. Tiếp theo là bộ phim bom tấn làm lại Mulan của Leap và Disney.

Những lần xuất hiện của Củng Lợi trên thảm đỏ luôn gây được tiếng vang lớn. Cô được biết đến là người ưa chuộng những thiết kế sang trọng, quyến rũ với những đường cắt xẻ nổi bật và những chi tiết trang trí quyết liệt. Phong cách này luôn khiến Củng Lợi xinh đẹp vượt thời gian như cô vốn có.

Ở tuổi U60, Củng Lợi phù hợp với cả phong cách thời thượng.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh 2021, Củng Lợi mặc một chiếc váy đen đính sequin với phần chân váy xẻ cao đến đùi. Cô từng là chủ tịch hội đồng giám khảo quốc tế trao giải cao nhất cho ‘Phim truyện hay nhất’ tại sự kiện này.

Năm 2021, Củng Lợi cũng xuất hiện trên trang bìa của Vogue Trung Quốc. Buổi chụp hình được cho là lấy cảm hứng từ bộ phim 2001: A Space Odyssey của Stanley Kubrick. Do đó, vẻ ngoài của cô mang phong cách thời thượng.

Củng Lợi luôn là một người yêu thời trang

Cuộc sống và công việc của Củng Lợi gắn liền với thời trang. Cô là đồng chủ tịch của Met Gala vào năm 2015, với chủ đề ‘Trung Quốc: Qua kính nhìn’.

Khi bước trên thảm đỏ của sự kiện, cô lộng lẫy trong chiếc sườn xám thời trang cao cấp của Roberto Cavalli. Cô cũng được tô điểm bằng những món đồ trang sức lấp lánh của Piaget. Thời điểm đó cô là gương mặt đại diện cho thương hiệu này.

Củng Lợi hầu như giữ kín tiếng trong làng giải trí, cô trả lời phỏng vấn chọn lọc và ít xuất hiện trước truyền thông, tuy nhiên cô luôn là một trong những tên tuổi lớn nhất và được săn đón nhất về thời trang cho các sự kiện thảm đỏ.

Củng Lợi hầu như giữ kín tiếng trong làng giải trí.

Năm 2019, Củng Lợi mặc trang phục Ralph & Russo tới Liên hoan phim Cannes. Bộ váy dạ hội của Củng Lợi cho Lễ trao giải Kim Mã 2018 tại Đài Bắc là từ bộ sưu tập Xuân/ Hè 2019 của Givenchy.

Cô cũng đã xuất hiện trong những bộ trang phục xa hoa của Elie Saab, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent và Valentino,... Với loạt ‘profile’ thời trang lừng lẫy đó, Củng Lợi được thừa nhận là một ngôi sao có sức hút tầm vóc quốc tế.

