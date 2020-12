Cứ đến mùa Giáng Sinh, Gwen Stefani lại diện đầm Công Trí

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 22:21 PM (GMT+7)

Ngày 2/12 vừa qua, Gwen Stefani gây bất ngờ tại sự kiện quảng bá ca khúc mới khi khoác trên mình một thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của nhà mốt Công Trí. Cách đây không lâu, bộ sưu tập này đã xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ và để lại niềm tự hào lớn cho ngành thời trang Việt.

Xuất hiện trên kênh truyền hình Hallmark’s Channel để quảng bá ca khúc mới cho dịp lễ Giáng sinh mang tên “Here This Christmas”, nữ giám khảo The Voice US mùa 19 – Gwen Stefani chọn cho mình một thiết kế váy lệch vai màu đen và trắng, phối cùng quần ống loe đều cùng chất liệu taffta, đính kết dày các hoạ tiết nơ mảnh đồng màu trên nền váy, gợi lên chi tiết quen thuộc của mùa lễ hội nhưng vẫn toát lên thần thái của một nữ minh tinh sang trọng, hiện đại và thời trang.

Gu thời trang đẳng cấp của Gwen Stefani một lần nữa được thể hiện trên sóng truyền hình.

Không chỉ là một nữ ca sĩ đa tài với giọng ca nội lực, Gwen Stefani còn được biết đến là một nhà thiết kế và kinh doanh thời trang thành công, một biểu tượng thời trang đã từng nhận giải thưởng Fashion Icon tại People Choice Awards 2019, nữ minh tinh không ngừng trình diễn những bộ cánh xuất sắc trong cả những sự kiện lớn nhỏ lẫn thời trang đường phố, thể hiện gu thời trang đẳng cấp và luôn dẫn đầu xu hướng.

Gwen Stefani trong thiết kế của CONG TRI quảng bá ca khúc mới

Còn nhớ trong một show diễn Giáng sinh vào năm 2017, Gwen đã cháy hết mình trên sân khấu trong một thiết kế của Công Trí. Chiếc váy sequin lấp lánh, hoà phối hai gam màu lễ hội - đỏ và trắng cùng chiếc nơ cỡ đại được đính kết một bên vai đã giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn nổi bật trong lòng khán giả mùa Giáng sinh năm ấy.

Gwen Stefani lộng lẫy và quyến rũ trong thiết kế của nhà mốt CONG TRI vào mùa Giáng sinh 2017.

Hợp tác cùng nhà mốt Công Trí lần thứ hai, Gwen Stefani đã khẳng định sự tin tưởng để gửi gắm hình ảnh và phong cách thời trang ấn tượng của mình cho người anh cả làng thời trang Việt. Đây là thành công chưa từng có của một nhà thiết kế đến từ Việt Nam trên thị trường thời trang cao cấp Quốc tế, nơi luôn đòi hỏi gắt gao về tính sáng tạo mà NTK Nguyễn Công Trí đã chinh phục thành công.

Trước đó, fashionista Khánh Linh cũng từng diện thiết kế này của Công Trí trong một bộ ảnh thời trang.

Nguồn: http://danviet.vn/cu-den-mua-giang-sinh-gwen-stefani-lai-dien-dam-cong-tri-502020101222224855.ht...Nguồn: http://danviet.vn/cu-den-mua-giang-sinh-gwen-stefani-lai-dien-dam-cong-tri-502020101222224855.htm