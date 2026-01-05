Cô gái thi hơn 60 cuộc thi sắc đẹp trong năm 2025

Trong dịp tổng kết cuối năm 2025, Diana Rose Castillon Gasque đã có bài đăng để thống kê số lượng cuộc thi sắc đẹp mà cô đã tham gia.

Người đẹp đã liệt kê hơn 60 cuộc thi sắc đẹp, chủ yếu là các cuộc thi cấp tỉnh ở Philippines mà cô đã tham gia trong năm 2025. Con số này khiến các fan sắc đẹp choáng váng. Nhiều chuyên trang sắc đẹp cũng chia sẻ lại thông tin về Diana Rose Castillon Gasque và gây tranh luận.

Diana Rose Castillon Gasque thi hơn 60 cuộc thi sắc đẹp trong năm 2025.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì một cô gái có thể tham gia hơn 60 cuộc thi trong một năm. Khán giả tỏ ra khâm phục bản lĩnh và nghị lực của người đẹp Philippines, gọi cô là cô gái dành hết cả thanh xuân để thi nhan sắc.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng với số lượng lớn như vậy, Diana Rose Castillon Gasque thi nhan sắc để lấy số lượng và thành tích chứ không thực sự đầu tư và tâm huyết với các cuộc thi này.

Chia sẻ về hành trình thi sắc đẹp, Diana Rose Castillon Gasque viết: "Đây không phải là danh sách đầy đủ về hành trình thi sắc đẹp của tôi trong năm nay vì thành thật mà nói, tôi cũng quên mất số lượng, đặc biệt là vào những ngày bận rộn, tôi thường quên liệt kê chúng. Vì vậy, nếu bất kỳ ai trong số các bạn nhớ thêm cuộc thi nào không có trong danh sách, hãy viết vào phần bình luận nhé".

Diana Rose Castillon Gasque kể về hành trình tham gia hơn 60 cuộc thi nhan sắc trong năm qua của mình: "Tôi đã sống sót nhờ cà phê và sự quyết tâm, vượt qua những đêm không ngủ, những buổi tập luyện mệt mỏi và những chuyến đi bất tận. Tôi đã đi xe buýt hàng giờ, trải qua nhiều chuyến xe để đến được địa điểm tiếp theo. Tôi đã băng qua các hòn đảo, vượt qua tắc đường và cố gắng vượt qua sự mệt mỏi để đến sân khấu đúng giờ".

Diana Rose Castillon Gasque nói do tham gia các cuộc thi nên cô đã bỏ lỡ các lớp học, bài tập và cả những buổi họp mặt gia đình, nhưng cô cho rằng mọi sự hy sinh của mình đều xứng đáng.

Diana Rose Castillon Gasque có vẻ ngoài hiện đại, cá tính cùng kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Cô có làn da nâu rắn rỏi và thường xuyên nhận những bình luận tiêu cực về màu da của mình.

"Những cuộc thi tôi đã tham gia là minh chứng cho vẻ đẹp và làn da nâu của tôi. Dành tặng cho tất cả người đẹp da nâu ngoài kia, mong rằng năm 2026 sẽ là minh chứng cho sức mạnh của sự chăm chỉ, quyết tâm và lòng yêu thương bản thân", cô nói.

Bất chấp những định kiến về việc nghiện thi hoa hậu, Diana Rose Castillon Gasque cho biết cô có kế hoạch tiếp tục thi sắc đẹp trong năm 2026. Cuộc thi gần nhất mà cô đăng quang là Miss Tabina 2025.