Cô gái Ninh Bình hoá thân "Mỹ nhân ngư" đẹp siêu thực, được dự đoán Hoa hậu Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 26/11/2022 03:35 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cô là một trong những thí sinh được dự đoán nằm trong top cao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Phạm Giáng My đến từ Ninh Bình.

Phần thi tài năng của Hoa hậu Việt Nam luôn là nội dung hấp dẫn. Tại đây, các thí sinh thể hiện tài năng của bản thân ở nhiều khía cạnh như: múa, hát, diễn kịch hay thuyết trình. Mỗi người đều chuẩn bị chu đáo cho phần thi của họ từ nội dung thi tới trang phục biểu diễn.

Được biết, phần thi "Người đẹp tài năng" quy tụ dàn ban giám khảo quyền lực gồm Phó Trưởng BTC - nhà báo Vũ Tiến, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa Hậu Liên Lục Địa - Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng đại sứ cuộc thi - Á hậu Ngọc Thảo. Ngoài ra, cuộc thi còn có dàn cố vấn chuyên môn: Đạo diễn dàn dựng Tuấn Bi Trần, Đạo diễn Catwalk Hưng Phúc.

Một trong những thí sinh nổi bật trong phần thi tài năng là Phạm Giáng My. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Phạm Giáng My từng đạt được danh hiệu Người đẹp Hoa Lư 2022. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, nhan sắc ngọt ngào tiệm cận với tiêu chí cuộc thi của cô luôn nhận được nhiều lời khen từ fan sắc đẹp. Theo đó, càng tham gia những hoạt động của cuộc thi, Phạm Giáng My càng thu hút và hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Trong phần thi tài năng, Phạm Giáng My hoá thân thành "Mỹ nhân ngư" với trang phục lấp lánh. Lối trang điểm cầu kỳ, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo cho tạo hình nhân vật.

Cũng nhờ cách chọn trang phục thông minh mà Phạm Giáng My khoe được hình thể thon gọn, ấn tượng. Không chỉ với nữ sinh Ninh Bình mà tất cả các thí sinh năm nay đều được nhận định có hình thể đẹp, cân đối.

Cô khoe vũ đạo uyển chuyển trong phần thi tài năng khi hoá thân "Mỹ nhân ngư".

Nhan sắc ngọt ngào, hình thể cân đối của Phạm Giáng My nhận được nhiều lời khen ngợi.

Phạm Giáng My có chiều cao 1m70, cân nặng 48kg, số đo ba vòng là 75-55-89cm, đến từ phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Cô cũng là thí sinh có vòng eo nhỏ nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Để có vòng eo thon gọn, các thí sinh hoa hậu nói chung thường tranh thủ tập luyện những động tác đơn giản nhưng hiệu quả cao. Các bài tập không cần dụng cụ, có thể tranh thủ ở nhiều nơi như ngồi gập bụng, squat hoặc plank...

Ngoài ra, thói quen luôn hóp bụng cũng là cách để các cô gái có vòng eo thon gọn, không bị chảy xệ. Dù tham gia các hoạt động liên tục trong khuôn khổ cuộc thi nhưng những món ăn chứa nhiều tinh bột cũng cần hạn chế. Thay vào đó, những thực phẩm giúp no lâu và không làm tỷ lệ mỡ gia tăng là món ăn chứa nhiều protein. Cuối cùng là thói quen uống nước thường xuyên, sẽ giúp các cô gái luôn tươi tỉnh và rạng rỡ.

Phạm Giáng My là một trong những thí sinh có tiềm năng lọt top cao chung cuộc. Cô được nhiều người hâm mộ và những chuyên gia về sắc đẹp bình chọn.

Phạm Giáng My xinh tươi trong buổi casting offline của cuộc thi.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-ninh-binh-hoa-than-34-my-nhan-ngu-34-ep-sieu-thuc-uoc-du-oan-h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-ninh-binh-hoa-than-34-my-nhan-ngu-34-ep-sieu-thuc-uoc-du-oan-hoa-hau-viet-nam-a582548.html