Cô gái đẹp hút chú ý với bộ ảnh chụp trên sân thượng

Chủ Nhật, ngày 27/03/2022 06:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Umi gây ấn tượng với set đồ siêu ngắn, khoe khéo vóc dáng hoàn hảo, đặc biệt là thềm ngực đầy đặn.

Không phải ngẫu nhiên mà những thiết kế váy ngắn được phái nữ yêu thích đến thế. Chẳng những giúp người mặc khoe khéo được đôi chân dài nuột mà, váy ngắn còn gây hiệu ứng thị giác ấn tượng và giúp ăn gian chiều cao tối đa, nếu biết cách mix&match hợp lý. Chính vì thế, những chiếc váy ngắn luôn lọt top trang phục khiến phụ nữ cực kỳ thích thú.

Mới đây, hình ảnh của một người đẹp mạng xã hội tên là Umi nhận được nhiều lượt yêu thích của cư dân mạng vì diện set váy áo siêu ngắn, khoe body gợi cảm trên sân thượng. Cô nàng mặc áo có độ hở táo bạo, chẳng kém áo tắm là mấy, kết hợp chân váy rút dây hết cỡ, để lộ thềm ngực đầy đặn và đôi chân dài gấp rưỡi người thường.

Umi gây ấn tượng với set đồ siêu ngắn, khoe khéo vóc dáng hoàn hảo, đặc biệt là "cặp giò" nuột nà.

Tuy giúp tôn được những ưu điểm cơ thể của người mặc, vẫn có nhiều người cho rằng, nếu không biết cách tiết chế độ hở của trang phục thì các cô gái không nên mặc những bộ đồ như thế này.

Bộ trang phục của Umi nhận được nhiều lời khen vì làm nổi bật vóc dáng của người mặc nhưng có độ hở quá nhiều, nên đòi hỏi các cô gái khi mặc chúng cần phải có một tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, tránh để bị lộ khuyết điểm. Ngoài vòng 1 thì vòng eo cũng như toàn bộ phần hông, đùi, chân được lộ diện rõ rệt, Umi còn kết hợp với giày cao got mũi nhọn để giúp tổng thể outfit trông tối giản nhất có thể.

Song, trong một cuộc phân tích trên các diễn đàn và tạp chí dành cho nam giới đã đưa ra danh sách các kiểu quần áo khiến phụ nữ mất điểm trong mắt phái mạnh, thì váy siêu ngắn như trên lại lọt top 1. Thực chất, điều này cũng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Phụ nữ tưởng càng hở nhiều càng đẹp nhưng sự thật không phải như thế. Nếu bạn xuất hiện trên đường với một bộ váy quá ngắn sẽ thu hút sự tập trung của những người xung quanh. Thậm chí, nhiều đàn ông đã tự hỏi không hiểu khi mặc kiểu váy dễ gây hớ hênh và để lộ cả đôi chân như vậy thì phái đẹp sẽ phải xử lý như thế nào trong lúc di chuyển.

Váy siêu ngắn lọt top 1 trang phục khó vừa mắt phái mạnh.

Nếu các cô gái luôn muốn duy trì vẻ ngoài hoàn mỹ nhất có thể ở nơi đông người thì đàn ông cũng có những suy nghĩ tương tự. Điều này đã được báo The Express Tribune đưa ra kết luận sau khi tiến hành khảo sát phỏng vấn phái mạnh ở độ tuổi từ 22 - 55.

Theo đó, họ cho biết, họ ít khi để ý đến những phần không hoàn hảo của phụ nữ và cũng không mấy khi đánh giá về cặp đùi và vòng eo không mấy thon gọn. Cái họ thích chính là trang phục làm tôn lên nét đặc trưng trên cơ thể mà chỉ phái đẹp mới có. Cho dù cơ thể của bạn không hoàn hảo nhưng chỉ cần lựa chọn những bộ đồ kín đáo mà vẫn có tác dụng làm nổi bật đường cong thì vẫn rất lôi cuốn.

Phụ nữ tưởng càng hở nhiều càng đẹp nhưng sự thật không phải như thế.

Đây là lý do vì sao các trang phục vừa vặn với vóc dáng của các cô gái luôn được phái mạnh đánh giá cao. Song, "kín đáo" ở đây không có nghĩa là bạn buộc phải che đi toàn bộ cơ thể mà chính là sự gợi cảm vừa đủ, biết khi nào nên hở, khi nào nên kín để thu hút đối phương.

Sau cùng, "Less is more" chính là tiêu chí lựa chọn váy áo mà các bạn nữ nên lưu ý vì đa phần đàn ông đều thích một cô gái có gu mặc giản dị, không quá rườm rà.

