Celine của Hedi Slimane bước vào kỷ nguyên Indie cho mùa đông 2023

Hedi Slimane đang ở trong “thời đại của gu thẩm mỹ Indie”, nâng tầm gu thẩm mỹ nhạc rock của anh ấy tại CELINE thành một thứ bắt nguồn từ kỷ nguyên indie của những năm 90 và đầu những năm 2000. Nhân dịp show diễn mới nhất của nhà mốt, Slimane đã tổ chức show diễn Mùa đông năm 2023 tại The Wiltern ở Los Angeles, một tổ chức cung điện điện ảnh theo phong cách trang trí nghệ thuật, từ đó trở thành ngôi nhà của các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc bao gồm Prince, The Rolling Stones, Lou Reed, Blur, Amy Winehouse và nhiều người khác đã định hình âm nhạc rock 'n' roll. Giờ đây, nó chào đón dàn diễn viên của Slimane — đáng chú ý là Iggy Pop, The Strokes, Interpol và The Kills — trong một buổi trình diễn thời trang về âm lượng, sự sang trọng và tông màu indie.

Khi thế giới thời trang ngày càng phá vỡ các rào cản giữa trang phục nam và nữ, CELINE giới thiệu phong cách co-ed cho buổi trình diễn Mùa đông 2023 của mình. Kết quả là một tủ quần áo dành cho tất cả mọi người, có nhạc nền là “Hello Operator”, một bản nhạc gốc của The White Stripes. Đặt tông màu theo phong cách, nhà mốt trình bày phong cách indie như thể nó không chỉ được tạo ra từ chiếc máy xay sinh tố vừa vặn của Slimane mà còn là tầm nhìn của thế giới thời trang. Nói tóm lại, indie chưa bao giờ trông sang trọng đến thế.

Khâu may đo được đặt lên hàng đầu, mở đầu bằng một bộ vest thể hiện tông màu indie với những chiếc cúc vàng chạy từ cổ áo đến gấu áo trước các phụ kiện tua rua, một chiếc túi da trơn phóng túng và đôi bốt cưỡi ngựa kết hợp với nhau để tạo nên vẻ sang trọng của ngôi sao nhạc rock ngoài giờ làm việc. Tương tự như vậy, những tài liệu tham khảo ngoài văn phòng như vậy đi kèm với áo khoác lông thú giả lấp lánh với những chiếc lông vàng treo trên mảnh, quần jean bó sát nhất có thể, áo khoác da cho bé trai và tất nhiên, chiếc quần da bó sát tinh túy.

Nhưng đó là trang phục nam nơi Slimane tỏa sáng cho Mùa đông 2023, nắm bắt được phong cách thời trang indie. Một chiếc áo blazer màu đỏ được trang trí bằng những đường viền vàng tượng trưng cho dòng nhạc rock hoàng gia, phù hợp với cả Beefeaters hoặc Freddy Mercury, trong khi kiểu dáng của những chiếc cà vạt lỏng lẻo được mặc trên áo sơ mi trắng không cài bên dưới áo khoác ô tô ca rô mở ra một phong cách thẩm mỹ indie rock của miền Bắc nước Anh.

Prince nổi bật với bộ vest quyền lực màu đen, bốt da đen cao gót bổ sung cho vẻ ngoài, trong khi chủ đề sang trọng hơn xuất hiện với áo khoác bomber bằng da, quần dài may đo màu thuốc lá và đôi bốt mũi nhọn màu nâu bóng loáng. Trình diễn sân khấu được khám phá với những bộ vest lấp lánh viền bạc và áo trong suốt được cắt nơ và diềm xếp nếp, trong khi bộ vest lamé vàng tiếp tục quá trình nghiên cứu của Slimane về kiểu dáng phù hợp với các ngôi sao nhạc rock.

Kết hợp lại, CELINE Winter 2023 giới thiệu mọi thứ mà Slimane biết và yêu thích. Đó là một bản sắc mạnh mẽ, một bản sắc đã đưa anh ấy từ ngôi nhà thời trang này sang ngôi nhà thời trang khác một cách hoàn hảo.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]