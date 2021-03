Cách mặc yếm cách điệu xinh xắn của fashionista Khánh Linh

Thứ Năm, ngày 11/03/2021 10:39 AM (GMT+7)

Người đẹp Hà thành mặc chiếc áo cổ yếm để lộ tấm lưng trần nõn nà.

Khánh Linh diện áo yếm để lộ tấm lưng ong nõn nà.

Khánh Linh được biết là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ IT girls vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại có phong cách thời trang độc đáo và đẳng cấp. Trưởng thành từ cuộc thi The Face nhưng cô em trendy lại là gương mặt bứt phá nhất trong lĩnh vực thời trang dù không đăng quang ở vị trí cao nhất. Nổi tiếng với danh xưng "Nữ hoàng look book Hà thành", với gout thẩm mỹ tinh tế kết hợp sự nhạy bén về các trào lưu ăn mặc trên thế giới, Khánh Linh nhiều lần khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng và đánh giá cao bởi các outfit cá tính, bắt mắt và cực kỳ thời thượng.

Táo bạo hơn, công chúng thấy Khánh Linh có gout mặc ngày càng chất "như nước cất" kể từ khi cô nàng quyết tâm cắt phăng mái tóc dài như muốn gửi một lời tuyên bố mạnh mẽ, cô không phải là "bản sao" của ai đó: Khánh Linh chính là một Khánh Linh độc nhất và duy nhất!

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp Hà thành tiếp tục "chuốc say" fan hâm mộ bằng những hình ảnh cực kì nhẹ nhàng, nữ tính trong chiếc áo cổ yếm để lộ cả tấm lưng trần nõn nà, điểm nhấn cho bộ outfit là chiếc túi LV Capucines size mini màu hồng nhạt. Kết hợp phụ kiện hàng hiệu cùng bộ trang phục mang đậm chất Việt Nam, Khánh Linh nhận được cơn mưa lời khen vì làm tôn lên vẻ đẹp "rất đỗi" đàn bà qua chiếc áo yếm cách điệu.

Điểm nhấn cho bộ outfit là chiếc túi LV Capucines size mini màu hồng nhạt.

Kết hợp hàng hiệu trong bộ trang phục mang đậm chất Việt Nam, Khánh Linh nhận được cơn mưa lời khen vì làm tôn lên nét đẹp quyến rũ của cơ thể phụ nữ qua chiếc áo yếm cách điệu.

Thời trang như một guồng quay luôn biến động trước sự thay đổi khắc nghiệt của thời gian, các trào lưu ăn mặc trong quá khứ, đặc biệt là từ những năm thập niên 80s đang có xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước kia, những chiếc áo yếm được ví như đồ nội y của người phụ nữ thời xưa, bắt buộc phải mặc bên trong cùng áo tứ thân hoặc áo cánh và nhất thiết không được phép hở da thịt vì như vậy sẽ không chỉn chu, làm mất đi nét trang nhã vốn có của phụ nữ. Thì ngày nay, các nhà thiết kế lại không ngừng tìm tòi, sáng tạo, biến áo yếm trở thành những trang phục mặc ngoài với các chất liệu khác nhau và khoảng hở vừa đủ để tạo nên sự tinh tế mà vẫn giúp phái đẹp phô diễn những "điểm vàng" trên cơ thể như lưng ong, vai trần,...

Chiếc áo yếm được biến tấu thành trang phục mặc ngoài với các chất liệu khác nhau và khoảng hở vừa đủ để tạo nên sự tinh tế mà vẫn giúp phái đẹp khoe trọn những "điểm vàng" trên cơ thể.

Bắt kịp xu hướng diện mốt áo "xưa" mang đậm hơi thở đương đại, Khánh Linh liên tục lăng xê kiểu yếm phá cách trong những bộ ảnh thời trang và được cư dân mạng dành lời khen tới tấp. Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Khánh Linh mặc áo yếm "trái tim" phối với quần kaki xanh mint, để tạo "nét" cho cả set đồ, cô em trend không ngại biến "siêu phẩm chỉ để vừa một thỏi son" của nhà mốt Chanel thành phụ kiện dây chuyền độc nhất vô nhị. Phong cách thời trang dát đầy hàng hiệu nhưng vẫn mang hồn cốt Việt Nam cũng đang được người đẹp Hà thành tích cực thể hiện qua các concept ảnh trong thời gian gần đây.

Trên trang cá nhân, Khánh Linh tích cực lăng xê mốt áo "xưa" mang đậm hồn cốt Việt Nam mix với phụ kiện hàng hiệu tạo nên outfit thời thượng, cá tính.

Tuy nhiên, việc mặc yếm cách tân vẫn vấp phải một vài nhận định từ phía một bộ phận khán giả khó tính. Không ít người cho rằng, kiểu áo này thuộc top những trang phục "hư hỏng" vì xét cho cùng, áo yếm nguyên bản vốn là đồ lót, nên dù có biến tấu yếm như trang phục mặc ngoài cũng là một cách phô trương da thịt quá đà.

Ngược lại, đa số dân mạng lại không đồng tình với ý kiến trên và công nhận, các nhà thiết kế đã quá thông minh khi đem những gì tinh hoa nhất, duyên dáng nhất của chiếc áo lót truyền thống tạo nên kiểu trang phục vừa lạ vừa quen, vừa mới mẻ lại điệu đà khiến cho người mặc trở nên thu hút ở chốn đông người.

