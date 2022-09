Xu hướng bền vững, bảo vệ môi trường là "điểm nóng" trong thời trang hiện đại

Xu hướng thời trang Thu Đông 2022 hướng đến tinh thần vượt thời gian của trang phục.

Ngành công nghiệp thời trang đang hướng tới sự bền vững (ảnh minh họa).

Từ xưa tới nay, thời trang vốn vẫn bị đánh giá là một ngành công nghiệp không thân thiện với môi trường. Theo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, ngành thời trang tiêu thụ nhiều tài nguyên nước đứng thứ 2 so với các ngành khác, tạo ra 10% lượng khí thải carbon và gần 20% lượng nước thải toàn cầu. Ước tính 85% hàng dệt may trên thế giới… kết thúc tại các bãi rác, và thông thường, những vật dụng này không dễ hoặc không thể phân hủy. Chính vì thế, khi mà lãnh địa thời trang đang ở thời kỳ cạnh tranh gay gắt để “sống” được trên thị trường thì việc tìm ra được những giá trị riêng cho thương hiệu của mình đồng thời hướng tới các giá trị bền vững là điều vô cùng quan trọng. Một trong những lý do mà hãng thời trang hàng đầu đến từ Nhật Bản trở thành thương hiệu được yêu mến toàn cầu đó chính là sự riêng khác, tạo ra những sản phẩm chất lượng và thân thiện với môi trường.

Sản phẩm của Uniqlo được tạo ra để kết nối những khía cạnh thời trang vô cùng đa dạng.

Tiếp nối thành tựu, mùa Thu Đông năm nay những thiết kế giản đơn, tinh tế, chất lượng tốt với sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết để mang đến cảm giác thoải mái và góp phần giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Giữ vững thế mạnh là những thiết kế đáp ứng nhu cầu thiết thực của cuộc sống, mùa Thu Đông năm nay, nhiều nhãn hàng đã mang tới cho khách hàng những ý tưởng thời trang quen thuộc nhưng được phát triển trên chất liệu mới, mang họa tiết hiện đại; hoặc được điều chỉnh với những nét chấm phá mới và tối ưu tính năng sử dụng.

Tinh thần cổ điển đương đại được gửi gắm qua nhiều sản phẩm thời trang Thu Đông năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê cũng yêu thích những sản phẩm thời trang bền vững.

