Các thiết kế nổi bật tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 09:37 AM (GMT+7)

Cùng ngắm lại những thiết kế đẹp mắt đã giúp Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành một trong số ít thí sinh có trang phục đẹp nhất tại cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021.

Tham gia Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà không chỉ được đánh giá là một người đẹp đáng yêu, năng động, thân thiện, cô còn được các đối thủ và cả các chuyên gia sắc đẹp nhận xét là một trong số ít thí sinh có trang phục đẹp nhất Miss World 2021.

Cùng ngắm lại những thiết kế nổi bật đã tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021.

Đúng 1 năm sau đăng quang, ngày 20/11/201, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức lên đường sang Puerto Rico tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World 2021. Người đẹp xuất hiện nổi bật ở sân bay trong thiết kế lấy cảm hứng từ màu quốc kỳ Việt Nam.

Người đẹp tiếp tục diện áo phông in hình cờ Việt Nam, bộ trang phục gây ấn tượng bởi cách phối đồ khéo léo, khoe trọn lợi thế đôi chân thon dài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và có màu sắc vô cùng nổi bật.

Ngày đầu tiên xuất hiện tại Puerto Rico, người đẹp nổi bật bên dàn đối thủ với chiếc đầm hoa trắng ren, khoe eo thon và vai trần gợi cảm, nhưng vẫn vô cùng thanh lịch. Mặc dù phải trải qua chuyến xuất ngoại với lịch trình di chuyển dài nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã nhập cuộc rất nhanh ngay khi vừa đặt chân đến địa điểm thi.

Ngày thứ 3 tham gia Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe tới 3 bộ váy lụa với màu sắc vô cùng nổi bật. Bộ váy màu đỏ nàng hậu mặc trong hoạt động bốc thăm cho phần thi Head To Head Challenge. Bộ váy màu xanh được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc trong phần thi Tài năng. Bộ váy lụa hồng được người đẹp mặc trong một hoạt động chung vào buổi chiều.

Sang ngày thứ 4, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn một thiết kế cúp ngực dài thướt tha, cầu kỳ hơn, màu sắc trầm hơn nhưng vẫn vô cùng bắt mắt.

Chuẩn bị thuyết trình cho Dự án Nhân ái, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn mặc nguyên bộ suit màu trắng thanh lịch, khoe thân hình tỉ lệ vàng với đôi chân cực phẩm.

Bước vào phần thi đối đầu Head To Head Challenge, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn một thiết kế ôm sát với phần vai lệch. Người đẹp chọn chiếc váy này với mong muốn khoe được họa tiết trống đồng Đông Sơn - đặc trưng của văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời mong rằng màu đỏ của thiết kế sẽ đem lại may mắn cho cô.

Sau khi hoàn thành xong phần thi thuyết trình Dự án Nhân ái, phần thi đối đầu Head To Head Challenge và ghi hình Dances of The World trên đường phố Puerto Rico, các người đẹp của Miss World 2021 đã có buổi tiệc tối. Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy đính hoa xuyên thấu tuyệt đẹp.

Trong một hoạt động khác của cuộc thi, các người đẹp được dự tiệc trên tầng thượng của một tòa nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe loạt ảnh “phơi nắng” tại đây. Cô diện chiếc váy màu xanh lam đậm vô cùng nổi bật.

Trong ngày tiếp theo, khi tung loạt ảnh mặc bikini trên bãi biển của Puerto Rico, Hoa hậu Đỗ Thị Hà “gây bão” mạng xã hội. Người đẹp khoe vòng eo nhỏ xíu, cơ bụng số 11 săn chắc và đặc biệt là đôi chân dài cực phẩm 1m11.

Xuất hiện trong buổi tiệc đón Giáng sinh sớm, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện bộ váy đỏ xuyên thấu lấp lánh, xinh tươi như một nàng công chúa.

Người đẹp xuất sắc lọt Top 13 của phần thi Top Model. Trong phần thi này, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện thiết kế đặc biệt đến từ NTK Đỗ Long. Bộ váy mang tên Vẻ đẹp của dòng sông được lấy cảm hứng từ chính cái tên của nàng hậu.

Khi diện lại thiết kế đã từng cho Hoa hậu Trung Quốc mượn trong phần thi đối đầu, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến netizen vô cùng bất ngờ vì không những cô chẳng ngại mặc lại, mà còn mặc đẹp hơn rất nhiều.

Bước vào vòng thi Phỏng vấn kín cùng Ban giám khảo, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn mặc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Người đẹp chia sẻ bộ áo dài được lấy ý tưởng từ hình ảnh cây rau má, loại cây nổi tiếng ở Thanh Hóa.

Đến với buổi đấu giá từ thiện, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện thiết kế lấy cảm hứng từ màu sắc logo Miss World. Người đẹp đã đấu giá thành công bộ trang sức trị giá ban đầu 4.500 đôla (hơn 100 triệu đồng) trong hoạt động từ thiện.

Sau khi tham dự đêm tiệc từ thiện, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vinh dự được là 1 trong 6 người đẹp của Miss World được chọn để đi thăm văn phòng Thống đốc của Puerto Rico. Cô mặc một thiết kế dài màu sắc nhẹ nhàng nhưng rất bắt mắt, chiếc váy xẻ cao khoe đôi chân dài, phần ngực áo được đính lông vũ sang trọng.

Thật đáng tiếc vì đêm Chung kết Miss World đã bị hoãn do dịch bệnh COVID-19, nên người hâm mộ không có cơ hội chiêm ngưỡng Hoa hậu Đỗ Thị Hà bước đi trên sân khấu với bộ váy dạ hội cầu kỳ đã được chuẩn bị trước đó. BTC dự kiến sẽ tổ chức đêm Chung kết trong khoảng 90 ngày tới. Hi vọng tới lúc đó, netizen Việt sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng Hoa hậu Đỗ Thị Hà một lần nữa tỏa sáng tại đêm thi quan trọng của đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

