Á hậu Lý Minh Tuệ thua kiện

Tờ On cho biết phiên tòa xét xử vụ việc giữa Á hậu Lý Minh Tuệ và chồng cũ Trần Hạc Dương vừa diễn ra. Kết quả, ông Trần Hạc Dương đã được xóa cáo buộc hành hung. Về phía Lý Minh Tuệ, cô chưa có phát ngôn chính thức sau khi thua kiện chồng cũ.

Tại phiên tòa, công tố đã triệu tập 4 nhân chứng là Lý Minh Tuệ, người giúp việc gia đình, bác sĩ bệnh viện công và một nhân viên. Sau nhiều giờ tranh luận, Trần Hạc Dương được tuyên bố vô tội.

Hình ảnh Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương tại các phiên tòa.

Tại phiên xét xử gần nhất vào ngày 8/8, ông Trần Hạc Dương đã phủ nhận các cáo buộc. Khi đó, Trần Hạc Dương được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10.000 HKD (1.274 USD), bị cấm rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc).

Trước đó, Lý Minh Tuệ khai bị ông Trần Hạc Dương dọa giết bằng dao trong phòng ngủ. Lý Minh Tuệ cho biết sau vụ việc đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà, nhưng phát hiện đồ trang sức bị mất nên đã trình báo vụ việc.

Lý Minh Tuệ nói vài ngày sau vụ việc, cô và ông Trần đã đệ đơn ly hôn. Các thủ tục liên quan đã được xử lý tại tòa án gia đình. Sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội và truyền thông.

Quá trình xét xử vụ Lý Minh Tuệ kiện chồng nhiều lần bị gián đoạn. Theo HK01, phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 23/1, nhưng liên tiếp bị hoãn nhiều lần, đến ngày 2/5 mới diễn ra.

Lý Minh Tuệ bị bắt gặp có đến tòa án nhưng không vào trong, chỉ ngồi bên ngoài chờ kết quả. Khi được HK01 phỏng vấn, người đẹp 49 tuổi đáp: "Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật".

Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương kết hôn năm 2003, có hai người con. Trần Hạc Dương là con trai út của nhà giáo dục quá cố Trần Thụ Cừ. Theo truyền thông Hong Kong, gia tộc họ Trần sở hữu khối tài sản lên tới hơn 20 tỷ HKD (khoảng hơn 60.000 tỷ đồng).

Sau khi kết hôn, Lý Minh Tuệ và chồng cùng giữ chức giám đốc tại công ty Juba Investments Limited. Hai người luôn xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh hạnh phúc.

Lý Minh Tuệ sinh năm 1976, giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997. Sau cuộc thi, Lý Minh Tuệ và hoa hậu năm đó là Ông Gia Tuệ đã dính vào lùm xùm về tình ái khi cùng hẹn hò một đại gia, dẫn đến kiện nhau ra tòa.