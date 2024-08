Á hậu Kiều Loan mang thai

Chiều 10/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là á hậu Kiều Loan diện đầm bầu rộng, xuất hiện tại sảnh phòng khám thai một bệnh viện quốc tế ở quận Bình Thạnh, TP HCM cùng mẹ. Cô đi giày bệt, đeo khẩu trang che kín mặt, lộ bụng lùm lùm.

Công ty quản lý của Kiều Loan cho biết đang xác nhận lại hình ảnh lan truyền và sẽ phản hồi thông tin sau.

Nguồn tin thân cận Kiều Loan nói với Ngôi Sao cô đang mang bầu cuối thai kỳ, dự kiến sinh con đầu lòng vào tháng 9. Người này cho biết thời gian qua Kiều Loan ít hoạt động mạng xã hội, còn bên ngoài vẫn thoải mái khoe bụng bầu khi đi du lịch cùng người thân.

Hình ảnh được cho là á hậu Kiều Loan đi khám thai bị lan truyền chiều 10/8.

Á hậu Kiều Loan ngưng hoạt động nghệ thuật vài tháng qua.

Gần đây Kiều Loan vướng tin mang thai nhưng giữ im lặng. Bốn tháng qua, cô không xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia hoạt động của công ty như trước. Người đẹp ít cập nhật các hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Trước đó, Kiều Loan bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Nguyên nhân xuất phát từ việc mỹ nhân trở thành đại sứ bệnh viện thẩm mỹ do Chiêm Quốc Thái làm chủ. Cả hai chụp chung nhiều bộ ảnh, sánh đôi tại các sự kiện riêng tư. Tuy nhiên, họ im lặng, không muốn chia sẻ gì về mối quan hệ này.

Kiều Loan sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-61-95 cm. Tại Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan giành danh hiệu á hậu 1, sau đó vào top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Trước khi ra mắt trong vai trò ca sĩ, Kiều Loan từng tham gia các sân chơi âm nhạc như King of rap, Trời sinh một cặp, The Heroes... Các dự án ca sĩ từng phát hành gồm: Thích hay là yêu còn chưa biết, Đố anh quên được em, đều hút triệu view trên YouTube. Hồi tháng 11/2023, cô được vinh danh "Ca sĩ của năm" tại một giải thưởng, vào top 10 "Nghệ sĩ mảng âm nhạc có lượt view cao trên TikTok" do TikTok Global thống kê.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]