4 công thức phối màu quần áo khiến da bừng sáng

Thứ Tư, ngày 23/11/2022 08:35 AM (GMT+7) Chia sẻ

Với 4 bản phối màu quần áo sau đây không chỉ giúp những bộ trang phục hàng ngày của bạn trở nên thú vị hơn mà còn tạo hiệu ứng sáng bừng cho làn da phái đẹp…

‏1. Trắng và kem‏

‏Trắng và kem là công thức phối màu sinh ra cho những tín đồ theo chủ nghĩa tối giản. Bản phối an toàn mà ai cũng có thể áp dụng và phù hợp với mọi hoàn cảnh. Trong mùa này, bạn có thể kết hợp những chiếc áo len mỏng dáng ngắn cùng màu trắng phối cùng quần ống đứng hoặc quần ngắn màu kem. ‏

‏Ngoài ra, các phụ kiện ánh vàng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để bắt sáng và tôn lên bộ cánh vốn đơn giản nhưng sang trọng.‏

‏‏Bạn có thể áp dụng bản phối trắng - kem cho mọi hoàn cảnh, từ đi chơi, đi làm…

‏Kết hợp bộ cánh với túi và giày đồng màu là "ghi chú" bạn không nên bỏ qua.

‏Phụ kiện ánh vàng là sự kết hợp hoàn hảo nâng tầm cho bản phối trắng - kem.

‏2. Nâu và đen‏

‏Đứng trước vô vàn những công thức phối màu, sự kết hợp giữa nâu và đen được lấy cảm hứng từ ly cà phê sữa không chỉ "đánh thức" thị giác của những tín đồ thời trang mà còn đặc biệt đắt giá bởi tính ứng dụng cao. ‏

‏Nếu bạn là một người yêu thích những gam màu trung tính, chắc hẳn bản phối này còn có thể "hợp lý hóa" cho ngày không biết mặc gì. Bạn có thể xuống phố đi cà phê với bạn bè hay đến công sở làm việc, thậm chí cả những buổi tiệc sang trọng, bạn sẽ luôn nổi bật với vẻ thời thượng của sắc nâu và đen.‏

‏Bản phối nâu và đen phù hợp với mọi phong cách, đặc biệt là những cô nàng cá tính.

‏Kết hợp combo màu nâu đen cùng quần bò là gợi ý tuyệt vời cho những ngày không biết mặc gì.

‏3. Trắng và xanh than‏

‏Trắng và xanh than là bản phối an toàn, mang lại hiệu quả làm sáng bừng làn da. Có thể nói đây là một trong những bản phối có thể áp dụng một cách dễ dàng. Bạn có thể kết hợp những chiếc áo dáng ngắn, áo sơ mi, áo len mang sắc trắng ngà, trắng kem cùng quần hoặc chân váy màu xanh than đã hoàn thiện một bộ cánh thời trang sang chảnh ngoài tưởng tượng. ‏

‏Trong những ngày thời tiết se lạnh, hãy kết hợp những áo khoác len hoặc áo blazer bên ngoài vừa ấm áp vừa ghi điểm nhã nhặn.‏

‏Trắng và xanh than là bản phối an toàn, mang lại hiệu quả làm sáng bừng làn da.

‏Bạn có thể kết hợp bản phối này cùng áo blazer màu xanh than trong những ngày trời se lạnh.

‏Một gợi ý khác từ bản phối trắng - xanh than để bạn tham khảo.

‏‏4. Be và đen‏

‏Từ trước đến nay, bản phối be - đen được biết đến là một cặp màu vừa sang trọng vừa giúp nịnh da hiệu quả. Bạn thể áp dụng công thức này với nhiều sắc be khác nhau. Bên cạnh đó, bạn có thể xen kẽ các chất liệu mỏng nhẹ như linen, len, cotton… ‏

‏Để thêm thắt cho bộ đồ, những phụ kiện như khăn lụa, thắt lưng, vòng cổ… sẽ tạo thêm điểm nhấn đắt giá cho bản phối thu đông này.‏

‏Bản phối be - đen được biết đến là một cặp màu vừa sang trọng vừa giúp nịnh da.‏

‏Công thức màu be và đen vừa đơn giản, vừa thanh lịch.

