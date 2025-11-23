4 Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ 2025 gây tiếc nuối

Trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra sáng 21/11, đại diện Thái Lan - Veena Praveenar Singh đã giành vị trí Á hậu 1. Việc người đẹp Thái Lan dừng chân ở vị trí thứ hai khiến nhiều người tiếc nuối. Người đẹp chủ nhà được đánh giá cao ngay từ đầu mùa giải. Nhiều chuyên trang sắc đẹp, khán giả đã dự đoán cô đăng quang.

Sau chung kết, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova - thành viên giám khảo của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lên tiếng trên trang cá nhân, cho biết cô ủng hộ người đẹp Thái Lan đăng quang, thay vì Mexico. Nhiều thí sinh của cuộc thi năm nay cũng ủng hộ Veena đăng quang.

Veena đã có sự thể hiện ấn tượng xuyên suốt cuộc thi. Cô cao 1,78 m, thuộc nhóm thí sinh có vóc dáng nổi bật, quyến rũ. Người đẹp cũng được đánh giá cao vì khả năng giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh. Người đẹp năm nay 29 tuổi, mang vẻ đẹp sắc sảo pha trộn dòng máu Thái Lan và Ấn Độ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, cô giành chiến thắng ở cuộc thi cấp tỉnh Saraburi.

Veena có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng bốn lần tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan mới giành chiến thắng. Trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Veena được đánh giá làm tốt ở hai phần thi áo tắm, dạ hội. Cô cũng có hai câu trả lời ứng xử trôi chảy, thông minh. Nhiều người cho rằng với những gì đã thể hiện, Veena xứng đáng với ngôi vị hoa hậu hơn người đẹp Mexico.

Nhiều nguồn tin cho biết trong đêm tiệc sau đăng quang, Veena được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Á, tuy nhiên cô đã từ chối. Sau đó, đại diện Trung Quốc - Triệu Na - đã được ban tổ chức trao danh hiệu này.

Đại diện Venezuela - Stephany Abasali cũng gây tiếc nuối khi dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Cô là cái tên yêu thích của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế trong suốt cuộc thi. Trước chung kết, nhiều diễn đàn sắc đẹp đặt cược người đẹp Venezuela đăng quang ngôi vị cao nhất.

Cả ba phần thi áo tắm, dạ hội và ứng xử của Stephany đều được đánh giá cao, nhận được tràng pháo tay ủng hộ của khán giả. Nhiều người cho rằng cô xứng đáng giành vị trí cao hơn. Stephany được xem là ứng viên nổi bật mà Venezuela gửi tới đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ những năm qua. Cô có làn da trắng nổi bật, phong thái kiêu sa, thanh lịch.

Người đẹp Venezuela thuộc nhóm thí sinh có hình thể nổi bật, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Cô 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ, đồng thời là người mẫu ở quê nhà.

Người đẹp Venezuela có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali từng thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới. Cô được đánh giá cao bởi kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp, ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh.

Sau chung kết, mạng xã hội lan truyền video Stephany ném bó hoa giành cho á hậu 2 về phía khán giả. Nhiều người cho rằng cô thể hiện thái độ không đồng tình với kết quả. Sau cuộc thi, cũng có nhiều thông tin cho biết người đẹp Venezuela bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Trong chung kết, đại diện Philippines - Ahtisa Manalo giành ngôi Á hậu 3. Đây được xem là vị trí phù hợp với cô. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng người đẹp được ban tổ chức thiên vị vì một trong những giám khảo chính của đêm chung kết là bạn thân của cô.

Ngay từ đầu mùa giải, Ahtisa Manalo được đánh giá là thí sinh sáng giá của khu vực châu Á. Cô sinh năm 1997, cao 1,73 m, có vẻ đẹp lai ngọt ngào. Cô sinh ra tại Candelaria, Quezon, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, hiện theo đuổi công việc người mẫu.

Ahtisa là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi nhan sắc trong nước và quốc tế, từng thi Binibining Pilipinas (Hoa hậu Philippines 2018), dừng chân ở vị trí thứ ba. Sau đó, đơn vị nắm bản quyền cử cô tham gia Miss International 2028 ở Nhật Bản và giành á hậu 1. Năm 2024, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024, giành ngôi á hậu 2. Người đẹp được trao tấm vé đến Miss Cosmo, tổ chức ở Việt Nam nhưng dừng chân ở top 10.

Người đẹp gây tiếc nuối nhất trong đêm chung kết là đại diện Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé. Ngay khi cô được xướng tên ở vị trí Á hậu 4, phía dưới khán đài nhiều khán giả đã thể hiện sự phản đối. Trước chung kết, phần đông khán giả và các chuyên trang sắc đẹp dự đoán Olivia Yacé đăng quang ngôi vị cao nhất.

Đại diện Bờ Biển Ngà có kỹ năng trình diễn ấn tượng, hình thể nổi bật. Hai câu ứng xử của cô được đánh giá xuất sắc nhất đêm chung kết với sự thông minh, nhanh nhạy và mang tính thực tiễn cao. Hiện trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả vẫn bày tỏ sự thất vọng vì Olivia Yacé không đăng quang.

Olivia Yace được fan gọi là viên ngọc trai đen với chiều cao ấn tượng 1,8 m, thân hình quyến rũ và gương mặt sắc sảo, hiện đại. Cô đã tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị tại Đại học Widener ở Pennsylvania, Mỹ. Cô dự định học lên thạc sĩ và mong muốn trở thành phụ nữ da màu thành đạt, bản lĩnh, truyền cảm hứng như cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama. Năm 2021, cô tham dự Hoa hậu Thế giới và giành ngôi Á hậu 2.

Sau chung kết, Olivia Yace chia sẻ cảm xúc khi chỉ giành ngôi Á hậu 4: "Tôi tin vào Chúa. Tôi tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó".