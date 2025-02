2 mỹ nhân Vbiz U50 có nhan sắc lão hoá ngược, phong cách thời trang khác một trời một vực

Showbiz Việt Nam luôn là nơi hội tụ của những người đẹp tài năng và quyến rũ. Theo thời gian, không ít mỹ nhân vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung thậm chí còn "lão hóa ngược" khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Trong số đó, Hà Kiều Anh và diễn viên Minh Thư phim "Gái nhảy" là hai cái tên nổi bật.

Cùng ở ngưỡng U50, nhan sắc của họ vẫn rạng rỡ, tràn đầy sức sống nhưng phong cách thời trang lại có sự khác biệt rõ rệt. Theo đó, Hà Kiều Anh đại diện cho vẻ đẹp sang trọng, quý phái còn Minh Thư lại mang đến hình ảnh gợi cảm, cá tính.

Hà Kiều Anh: Nhan sắc quý phái, phong cách sang trọng

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Việt. Ở tuổi 47, cô vẫn giữ được làn da căng mịn, vóc dáng thon gọn và thần thái quý phái. Bí quyết của Hà Kiều Anh là chế độ ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn và tinh thần lạc quan.

Về phong cách thời trang, Hà Kiều Anh trung thành với vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Cô thường xuất hiện trong những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ, được thiết kế tinh tế, tôn lên vóc dáng và thần thái. Những gam màu trung tính như đen, trắng, be được cô ưu ái lựa chọn, kết hợp cùng các phụ kiện đắt tiền như trang sức kim cương, túi xách hàng hiệu.

Hà Kiều Anh sở hữu sắc vóc cuốn hút, gợi cảm cùng gu ăn mặc thanh lịch.

Cô ưu ái các thiết kế đơn sắc, sang trọng.

Trang phục đi sự kiện thường đơn giản, khoe vai trần và tôn làn da trắng.

Những gam màu nâu, be rất được lòng nàng hậu.

Minh Thư: Nhan sắc gợi cảm, phong cách cá tính

Diễn viên Minh Thư, nổi tiếng với vai diễn trong phim "Gái nhảy", cũng là một trong những mỹ nhân "lão hóa ngược" của Vbiz. Ở tuổi 46, cô vẫn giữ được vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ và đầy sức sống. Người đẹp chia sẻ cô luôn giữ tinh thần thoải mái, yêu đời và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng.

Phong cách thời trang của Minh Thư lại mang đậm dấu ấn cá tính, gợi cảm. Cô thường diện những trang phục ôm sát, khoe đường cong cơ thể, hoặc những bộ cánh cut-out táo bạo. Màu sắc yêu thích của nữ diễn viên là những gam màu nổi bật như đỏ, vàng, xanh lá cây. Cô cũng không ngại thử nghiệm những phong cách thời trang mới lạ, độc đáo.

Minh Thư ưu ái các kiểu áo cuốn hút, khoe thềm ngực căng đầy.

Trang phục xẻ sâu, tôn được đường cong nữ diễn viên ở tuổi U50.

Trang phục đi diễn xẻ cao, tôn đôi chân dài thẳng tắp.

Các kiểu đầm ngắn cũng rất được lòng người đẹp.

Trang phục đời thường trẻ trung.

Ai mà tin được người đẹp đã ở ngưỡng U50.

Hà Kiều Anh và diễn viên Minh Thư là hai mỹ nhân Vbiz đại diện cho hai phong cách thời trang khác nhau. Dù lựa chọn phong cách nào, họ vẫn luôn tỏa sáng và nhận được sự yêu mến của khán giả. Ở ngưỡng U50, hầu hết phụ nữ đều e dè trong cách chọn trang phục, sợ mình "cưa sừng làm nghé" hay vì lo lắng lời dị nghị từ người ngoài mà chọn các trang phục quá già dặn, song nếu nắm vững những nguyên tắc phối đồ, chị em hoàn toàn có thể vẫn đẹp và trẻ trung.

Cần ưu tiên chọn những trang phục vừa vặn bởi sẽ tôn lên vóc dáng, giúp bạn trông gọn gàng và trẻ trung hơn. Tránh mặc đồ quá rộng hoặc quá chật. Các gam màu trung tính như trắng, đen, xám, be, xanh navy... luôn là lựa chọn an toàn và thanh lịch. Bạn có thể kết hợp chúng với các màu sắc tươi sáng hơn để tạo điểm nhấn. Đi cùng đó, tránh mặc những trang phục quá trẻ trung so với tuổi tác, chẳng hạn như áo crop top, quần short quá ngắn hoặc váy áo có họa tiết hoạt hình hay những màu sắc quá chói lọi hoặc kết hợp quá nhiều màu sắc trên cùng một set đồ, nếu thích hoạ tiết, kiểu kẻ sọc, chấm bi nhỏ hay hoa nhí sẽ là lựa chọn phù hợp.

Shin Min Ah là một trong những chị đẹp U50 nổi tiếng, cô trung thành với phong cách không logo và chọn các item đơn sắc, mix layer cùng nhau.

Tủ đồ của người đẹp cũng thường là các item đơn sắc, tông màu trung tính.

Phụ nữ U50 vẫn có thể mặc váy dài, chỉ cần chú ý phom dáng và màu sắc, các quý cô hoàn toàn có thể học theo cách mix của Son Ye Jin.

Người đẹp cũng chú ý đến độ vừa vặn trang phục, kiểu áo rộng, váy suông nhưng những điểm tay áo, vai... vẫn cần đúng vị trí.

Chất liệu cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng, nên ưu tiên các chất liệu mềm mại, thoáng mát như lụa, linen, cotton... chúng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giúp bạn trông sang trọng hơn. Ngoài ra, cũng đừng bỏ qua phụ kiện, bởi phụ kiện đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện set đồ. Một chiếc khăn lụa, vòng cổ ngọc trai, bông tai nhỏ hoặc túi xách da sẽ giúp bạn trông thanh lịch với người đối diện.

Cách chọn chất liệu và hoạ tiết giúp nữ diễn viên “Crash Landing On You” thanh lịch mà vẫn sang.

Kim Tae Hee không hề bó mình trong tuổi tác, cô thoải mái chọn trang phục theo ý thích cá nhân.