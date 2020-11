Những di sản thời trang sống mãi của "huyền thoại" Kenzo

Thứ Ba, ngày 06/10/2020 16:05 PM (GMT+7)

Nhà thiết kế đại tài Kenzo Takada vừa qua đời do biến chứng của Covid-19. Chúng ta hãy cùng ngược dòng tìm hiểu về lịch sử của ông và thương hiệu Kenzo đình đám.

Nhà thiết kế Kenzo Takada đã nói: “Người ta nói với tôi rằng một người đàn ông Nhật Bản không thể làm việc trong ngành thời trang ở Paris vì nam giới không được phép vào trường thiết kế và sáng tạo không được chấp nhận trong xã hội Nhật Bản vào những năm 1950. Và hơn tất cả, bố mẹ tôi phản đối ý tưởng tôi làm việc trong lĩnh vực thời trang”.

Năm 1970, Kenzo Takada thành lập hãng thời trang Kenzo, một trong những thương hiệu quan trọng nhất nổi lên từ Paris vào những năm 1970 và ngày nay thuộc sở hữu của tập đoàn LVMH của Pháp. Kenzo Takada là một người không theo các quy tắc thông thường. Ông ra mắt các bộ sưu tập theo hình thức see-now-buy-now 45 năm trước khi mô hình này được áp dụng rộng rãi trên thế giới và tổ chức các show diễn ready-to-wear trong mùa thời trang cao cấp haute couture trong cửa hàng của ông trước khi khái niệm ready-to-wear, bắt đầu vào năm 1973, thậm chí còn tồn tại.

Takada từng nói: “Vào cuối những năm 1970, Kenzo được coi là thương hiệu bán chạy số một trên toàn thế giới”. Sự nghiệp đó hiện đang được tôn vinh trong cuốn tiểu sử, Kenzo Takada, do người bạn Kazuko Masui và con gái bà Chihiro viết và xuất bản. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1999 như một bộ sưu tập các bản phác thảo của Kenzo và có thêm nhiều định dạng hơn sau cái chết của Kazuko, khi Chihiro đảm nhận dự án.

Sự nghiệp của Kenzo bắt đầu không hề bằng phẳng. Khi ông đến Paris vào năm 1965, đi từ Tokyo qua Hồng Kông, Sài Gòn và Mumbai, ông đã rất thất vọng vì những gì mình tìm thấy. “Paris tối tăm, lạnh lẽo và không giống như trên các tạp chí” ông nói. Trong những ngày đầu, ông bán các bản thiết kế phác thảo cho các nhà mốt thời trang cao cấp với giá 25 franc một bức. Năm 1970, ông mở một cửa hàng nhỏ tại 43 Galerie Vivienne và ra mắt thương hiệu của mình với tên gọi đầu tiên là “Jungle Jap”. “Tôi muốn kết hợp hai thứ tôi yêu thích, rừng rậm và Nhật Bản” ông nói về tên thương hiệu. Lúc đó do thiếu tiền, ông tự sơn tường. “Khi tôi bắt đầu, tôi đã nghĩ đến bức tranh Giấc mơ năm 1910 của Henri Rousseau” ông nói về gu thẩm mỹ họa tiết hoa nổi tiếng của thương hiệu. "Nó đã cất cánh."

Vào thời điểm đó, Kenzo không có mối quan hệ đối tác với các nhà máy may mặc hoặc nhà bán buôn vải nào để kêu gọi và giúp đỡ, mỗi bộ quần áo đều được Kenzo Takada và nhóm của ông may bằng tay. “Tôi không có tiền, vì vậy tôi đã đi mua vải tại Marché St Pierre ở Paris và sử dụng hàng dệt từ Nhật Bản mang đến và chúng tôi may chúng lại với nhau.”

Các họa tiết táo bạo, khác thường là yếu tố chính trong thành công ban đầu của Kenzo Takada. Ông nói: “Họa tiết hoa được sử dụng rộng rãi trong kimono và hàng dệt may, và luôn có sự hiện diện mạnh mẽ của thiên nhiên trong nghệ thuật Nhật Bản". Việc sử dụng vải cotton của ông cũng là một yếu tố quan trọng, một loại vải hiếm khi được sử dụng trong thời trang cao cấp vào thời điểm đó, nó cho phép Takada thử nghiệm với tỷ lệ và kiểu dáng lớn hơn.

Thương hiệu được đổi tên thành Kenzo sau một buổi trình diễn thời trang ở New York, vào năm 1976 (thị trường Mỹ coi Jungle Jap là quá tồi tàn), và các buổi trình diễn của ông trở nên xa hoa. Năm 1977, ông đã dàn dựng sân khấu tại Studio 54 với Grace Jones là ca sĩ hát chính và Jerry Hall làm người mẫu. Tại một show diễn khác được tổ chức trong một rạp xiếc ở Zurich, Kenzo Takada cưỡi trên lưng một con voi để ra mắt bộ sưu tập của mình.

Thương hiệu Kenzo tiếp tục bay cao trong những thập kỷ tiếp theo. Năm 1983, Takada giới thiệu bộ sưu tập dành cho nam, một bộ sưu tập tại nhà ra mắt vào năm 1987, tiếp theo là nước hoa vào năm 1988. Việc mua lại Kenzo của LVMH diễn ra vào năm 1993. “Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, một số những người bạn thân của tôi đã qua đời, trong đó có Xavier, cộng sự kinh doanh và người bạn đời của tôi”. Kenzo Takada nói. “Tôi quyết định bán công ty vì nhiều lý do khác nhau. . . Nó mang nhiều tính chất thương mại. Thời trang đã thay đổi, tốc độ phát triển cũng đang thay đổi". Sau khi bán Kenzo cho LVMH, ông vẫn ở lại nhà mốt cho đến năm 1999 rồi nghỉ hưu.

Kenzo Takada qua đời vào năm 2020 do biến chứng của Covid-19. Ông để lại một sự nghiệp lẫy lừng và có tầm ảnh hưởng lớn đến với thế giới thời trang suốt nhiều thập kỷ.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-di-san-thoi-trang-song-mai-cua-huyen-thoai-kenzo-5020206101662337.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-di-san-thoi-trang-song-mai-cua-huyen-thoai-kenzo-5020206101662337.htm