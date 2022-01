Xiaomi 12 so kè iPhone 13 - mèo nào cắn mỉu nào?

Thứ Hai, ngày 10/01/2022 10:00 AM (GMT+7)

Xiaomi 12 là sản phẩm cao cấp thiết kế nhỏ gọn đầu tiên sau nhiều năm của Xiaomi, và đó sẽ là đối thủ đáng để cạnh tranh với iPhone 13 của Apple.

Giống như chiếc điện thoại cao cấp của Apple, Xiaomi 12 mang đến một trong những lợi thế tốt nhất là kích thước nhỏ gọn - một điều rất khó tìm thấy trên các điện thoại cao cấp hiện nay. Nhưng Xiaomi 12 có thể thay thế iPhone 13 hay không? So sánh giữa các thông số kỹ thuật của Xiaomi 12 và iPhone 13 hy vọng sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Thiết kế

iPhone 13 sở hữu một thiết kế mang tính biểu tượng và trông rất hiện đại nhờ các đường viền phẳng. Rất nhiều người sẽ thích nó chỉ vì đó là một thiết bị của Apple và các thiết kế điện thoại chủ yếu đến từ Apple. Tuy nhiên, không thể không đánh giá thấp Xiaomi 12 do tỷ lệ màn hình so với thân máy cao hơn và màn hình hiển thị đục lỗ hấp dẫn hơn so với notch trên iPhone 13.

Dĩ nhiên tất cả mọi thứ chỉ là thị hiếu, và bản thân iPhone 13 có chất lượng thiết kế tốt hơn cả về kính trước và kính sau vốn được bảo vệ bằng Ceramic Shield. Nó cũng có thể chống thấm nước ở độ sâu tới 6 mét nhờ chứng nhận IP68. Người dùng không nhận được bất kỳ loại chứng nhận bảo vệ chống nước và bụi nào với Xiaomi 12.

Màn hình

Trên lý thuyết, Xiaomi 12 có màn hình hiển thị cao cấp hơn. Đó là một tấm nền OLED với một tỷ màu, tốc độ làm mới 120 Hz, chứng nhận HDR10+ và hỗ trợ Dolby Vision. Nhưng không phải lúc nào các thông số kỹ thuật cũng tương ứng với trải nghiệm thực tế khi iPhone 13 cung cấp khả năng tái tạo màu cực kỳ chính xác với màn hình Super Retina XDR OLED. Nó cũng hỗ trợ Dolby Vision và HDR10.

Có hai nhược điểm với điện thoại hàng đầu của Apple: đó là nó đi kèm với tốc độ làm mới 60 Hz tiêu chuẩn, và không giống như Xiaomi 12, nó không có máy quét dấu vân tay. Mặt khác, iPhone 12 hỗ trợ Face ID để nhận dạng khuôn mặt 3D thực sự khá an toàn.

Phần cứng

iPhone 13 được trang bị chip Apple A15 Bionic được sản xuất dựa trên quy trình 5 nm và chạy ở tốc độ tối đa 3,22 GHz, trong khi Xiaomi 12 trang bị nền tảng chip Snapdragon 8 Gen 1 4nm tốc độ tối đa 3 GHz. Hai điện thoại này cung cấp RAM rất khác nhau, nơi iPhone 13 chỉ có RAM 4 GB còn Xiaomi 12 có RAM lên đến 12 GB. Tuy nhiên, nhờ sự tối ưu hóa đáng kinh ngạc của iOS, hiệu suất iPhone 13 ở mức tương đương và thường cao hơn so với những gì được cung cấp bởi Xiaomi 12 chạy Android 12.

Máy ảnh

Chất lượng máy ảnh của Xiaomi 12 vượt trội hơn so với iPhone 13 khi nó có camera chính 50 MP với OIS, camera siêu rộng 13 MP và camera macro tele 5 MP. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, iPhone 13 giúp chụp ảnh tốt hơn trong nhiều tình huống nhờ vào phần mềm và thuật toán máy ảnh tuyệt vời do iOS cung cấp. Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra phán quyết cuối cùng vì Xiaomi 12 đã chính thức ra mắt cách đây không lâu và vẫn chưa ai có cơ hội kiểm tra kỹ lưỡng camera của nó.

Pin

Mặc dù iOS được tối ưu hóa tốt hơn nếu so với Android 12 và MIUI 13, Xiaomi 12 rất có thể sẽ tồn tại lâu hơn trong một lần sạc nếu so với iPhone 13, đơn giản vì pin của nó lớn hơn nhiều. Không dừng lại ở đó, pin 4.500 mAh trên Xiaomi 12 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hơn với công suất 67W và sạc không dây thậm chí nhanh hơn với công suất 50W.

Giá

Xiaomi 12 có giá khởi điểm 580 USD (13,16 triệu đồng) tại Trung Quốc, trong khi người dùng cần chi hơn 900 USD để sở hữu iPhone 13. Mặc dù iPhone 13 (20,42 triệu đồng) có thể là một thiết bị cao cấp đối với nhiều người, nhưng Xiaomi 12 mang đến lựa chọn tiết kiệm hơn.

