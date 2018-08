Với 5.5 triệu đồng nên mua smartphone mới giá rẻ hay iPhone 6 Plus "lướt"?

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Có 5,5 triệu đồng nên mua smartphone giá rẻ mới hay mua iPhone 6 Plus cũ là câu hỏi mà khá nhiều người thắc mắc.

Phần lớn người dân Việt Nam còn có mức thu nhập trên ngưỡng trung bình một chút, do đó, việc bỏ tiền mua smartphone cũng không đượng rỉnh rang. Và như để đáp ứng nhu cầu và túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam, các nhà sản xuất smartphone của Trung Quốc cũng như Samsung tung ra khá nhiều các thiết bị có mức giá trong tầm 5-6 triệu đồng với việc được trang bị nhiều tính năng hiện đại, hoặc tương tự các flagship nhưng mức giá tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, nhiều người lại phân vân rằng, với số tiền khoảng 5,5 triệu đó, nên mua smartphone giá rẻ mới hay là chọn mua iPhone 6 Plus lướt - một mẫu điện thoại cao cấp vẫn còn đang khá thịnh hành hiện nay.

1. Tại sao nên chọn mua smartphone giá rẻ mới?

Có khá nhiều các smartphone mới giá rẻ được trang bị nhiều tính năng hiện đại hàng đầu.

Đương nhiên điều đầu tiên là nó còn "mới" tức là bạn là người sở hữu duy nhất của chiếc smartphone đó, riêng điều này chắc chắn đã khiến nhiều người thích thú rồi.

Tiếp đó, khi mua smartphone mới, bạn cũng được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hành từ người bán, ngoài ra, nó cũng đi kèm kèm đầy đủ sạc, cáp, tai nghe và thậm chí là tặng các phần quà như sạc pin dự phòng, gói cước sử dụng mạng...tùy theo ưu đãi của người bán với từng dòng sản phẩm.

Ngoài ra, nếu xét trong tầm giá 5,5 triệu đồng, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn smartphone "ngon" với chip tầm trung mạnh mẽ, RAM có thể tới 3-4 GB, bộ nhớ trong tới 64GB và đặc biệt là hệ thống camera kép cho những bức ảnh chụp tuyệt vời.

Có thể kể tới một số smartphone giá rẻ sáng giá nhất trong tầm giá rẻ dưới 5,5 triệu đồng trên thị trường hiện nay như: Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Mote 5, Galaxy J7 Prime, Nokia 6 32GB, Huawei Nova 3e hàng nhập,...

Tuy nhiên, đặc điểm chung của những smartphone giá rẻ là chất lượng hiển thị không thực sự được xuất sắc, các chất liệu cũng không được tốt nên kém bền và đặc biệt là pin cũng không tốt. Ngoài ra, do sử dụng các chip tầm trung nên có thể giật lag nếu bạn sử dụng các ứng dụng hoặc trò chơi nặng.

2. Tại sao nên mua iPhone 6 Plus "lướt"

iPhone 6 Plus hiện vẫn đang còn khá "hot".

iPhone 6 Plus đã từng là flagship, và do đó nó vẫn luôn ở vị trí flagship, đương nhiên thương hiệu và "mác" mà nó đem lại cho người dùng cũng thích thú hơn là bạn sử dụng các smartphone giá rẻ.

Không những thế, những trang bị trên iPhone 6 Plus đến bây giờ vẫn được đánh giá cao với chip A8, RAM 1GB. Đừng nghĩ RAM thấp mà đánh giá hiệu năng xử lý của 6 Plus thấp hơn các smartphone giá rẻ RAM tới 3GB, vì chip xử lý A8 được tối ưu hóa hơn rất nhiều các chip giá rẻ hoặc tầm trung khác, nên chỉ cần 1GB RAM thì tốc độ xử lý của iPhone 6 Plus cũng ăn đứt các smartphone giá rẻ hiện nay.

Ngoài ra, camera 8MP của iPhone 6 Plus vẫn cho được những shoot ảnh chất lượng tốt hơn camera 13MP của nhiều smartphone hiện nay.

Vấn đề khi mua iPhone 6 Plus cũ chính là tâm lý sử dụng hàng cũ, và đương nhiên những xước sát, trục trặc về pin hoặc hỏng hóc là có thể có. Chính vì thế, khi mua iPhone 6 Plus cũ, người dùng nên chọn mua của người thân hoặc những nơi bán hàng cũ uy tín để tránh rủi ro.

Tạm kết: Tùy từng nhu cầu của bản thân mà bạn nên cân nhắc, nhưng chắc chắn nói về khả năng giữ giá thì iPhone sẽ hơn hẳn các smartphone giá rẻ khác.