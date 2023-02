Vì sao iPhone "ế hàng" trong kỳ nghỉ lễ cuối năm?

3 tháng cuối năm 2022 là một quý tài chính khó khăn đối với Apple khi công ty báo cáo doanh thu giảm 5%, từ 104,4 tỷ USD trong quý 4/2021 xuống 96,4 tỷ USD. Đây là mức giảm hàng quý đầu tiên của Apple kể từ năm 2019. Trong quý 4/2022, doanh thu iPhone chỉ chạm mức 65,78 tỷ USD, thấp hơn ước tính - 68,29 tỷ USD và giảm 8,17% so với quý 4/2021.

Bù lại, doanh thu từ iPad trong quý đạt tới 9,40 tỷ USD – vượt xa mức kỳ vọng 7,76 tỷ USD. Doanh thu iPad trong quý 4/2022 đã tăng 29,66%.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Cùng với đó, Apple đã báo cáo doanh thu Dịch vụ đạt 20,77 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian, cao hơn một chút so với ước tính 20,67 tỷ USD của các nhà phân tích.

Doanh thu thiết bị đeo đã giảm 8,3% xuống còn 13,48 tỷ USD, thấp hơn một chút so với con số 14,70 tỷ USD cùng kỳ năm 2021.

Lý do vì đâu?

Doanh số bán hàng giảm trong quý 4/2022 diễn ra tất cả các khu vực quan trọng, bao gồm: Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Á-Thái Bình Dương. Thu nhập ròng trong quý đạt 30 tỷ USD, giảm so với mức 34,63 tỷ USD của 3 tháng cuối năm 2021.

Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook cho biết, quý tài chính cuối năm 2022 đã bị ảnh hưởng bởi đồng USD giảm mạnh, làm giảm doanh số bán hàng ở nước ngoài, các vấn đề sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max ở Trung Quốc và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu.

Doanh thu của iPad sẽ giảm trong quý 1/2023

Apple dự kiến doanh số iPhone sẽ tăng trong quý hiện tại.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính của Apple - Maestri không mấy lạc quan về doanh số bán iPad trong tương lai. Ông dự đoán doanh số iPad trong quý 1/2023 sẽ giảm 10% so với quý 1/2022: "Đối với Mac và iPad, chúng tôi dự kiến doanh thu sẽ giảm hai con số so với năm trước do những thách thức và những khó khăn về kinh tế vĩ mô.”

Ngoài ra, các vấn đề sản xuất tại nhà máy Trịnh Châu của Foxconn ở Trung Quốc, nơi sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được khắc phục trong 3 tháng đầu năm nay.

