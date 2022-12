Top smartphone sẽ gây phấn khích năm 2023

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, năm 2022 sẽ chính thức khép lại. Giới công nghệ tiếp tục chờ đợi những điều thú vị, mới lạ của ngành công nghiệp điện thoại thông minh vào năm 2023.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, từ nhiều nguồn tin, người hâm mộ có thể đoán trước các sản phẩm chủ lực từ các công ty như Apple, Google và Samsung.

Dưới đây là những điện thoại cao cấp, có thể gây phấn khích tới người dùng vào năm 2023.

Dòng iPhone 15 của Apple

Dòng iPhone mới của Apple thường ra mắt vào tháng 9 và năm 2023 sẽ không phải ngoại lệ. Việc áp dụng sạc USB-C là một trong những thay đổi lớn nhất trên iPhone thế hệ tiếp theo của Apple.

Bộ tứ iPhone 15 năm sau sẽ rất thú vị.

Mặt khác, công chúng có thể thấy những thay đổi thường lệ như một số nâng cấp về camera và bộ xử lý mới. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities (thường xuyên đưa ra những dự đoán chính xác) cũng cho biết, Apple sẽ ngày càng phân biệt ranh giới giữa cặp iPhone 15 Pro và iPhone 15 tiêu chuẩn.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, “Táo Khuyết” có thể đổi tên iPhone 15 Pro Max thành iPhone 15 Ultra để phù hợp hơn với các sản phẩm khác như Apple Watch Ultra.

Dòng Galaxy S23

Dựa trên những tin đồn, Galaxy S23 Series của Samsung có thể mang đến một số nâng cấp đáng chú ý cho camera và thiết kế.

Galaxy S23 Ultra sẽ có camera chính 200 megapixel, là một "bước nhảy vọt" so với cảm biến chính 108 megapixel của Galaxy S22 Ultra. Theo Ice Universe, cảm biến 200 megapixel mới chỉ lớn hơn một chút so với iPhone 14 Pro và nhỏ hơn một chút so với các flagship Android khác.

Bộ ba Galaxy S22.

Samsung cũng có thể cung cấp cho Galaxy S23 và Galaxy S23+ một thiết kế được tinh chỉnh để phù hợp hơn với mẫu Galaxy S Ultra. Hình ảnh đáng tin cậy từ Steve Hemmerstoffer cho thấy, Samsung sẽ loại bỏ phần lồi camera khỏi cặp Galaxy S này, thay thế bằng ống kính lồi có trên Galaxy S22 Ultra.

Thêm vào đó, bộ ba flagship sẽ chạy chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Con chip mới mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn, Trí thông minh nhân tạo AI được nâng cấp có thể xử lý tốt hơn. Thậm chí, nhiều khả năng, Samsung sẽ loại bỏ hoàn toàn chip Exynos trên dòng Galaxy S23.

Google Pixel 7A

Nếu Google duy trì truyền thống của mình, chiếc smartphone giá phải chăng - Pixel 7A sẽ ra mắt vào mùa xuân hoặc mùa hè. Theo nhà phát triển Kuba Wojciechowski, Pixel 7A sẽ có màn hình với tốc độ làm mới cao hơn - 90Hz và sạc không dây – hai đặc điểm không có trên Pixel 6A. Các hình ảnh kết xuất bị rò rỉ từ Hemmerstoffer một lần nữa cho thấy Pixel 7A sẽ có thiết kế rất giống với bản tiền nhiệm.

Pixel 7A sẽ là smartphone tầm trung nổi bật tiếp theo của Google.

Pixel 7A cũng sẽ được tích hợp bộ xử lý Tensor G2 tương tự như trên bộ đôi smartphone cao cấp Pixel 7 và 7 Pro, đi kèm thiết lập camera kép (gồm cảm biến góc rộng và góc siêu rộng).

Dòng Pixel 8

Mặc dù cặp Pixel 7 và Pixel 7 Pro của Google mới ra đời được vài tháng nhưng những tin đồn về dòng Pixel 8 đã bắt đầu xuất hiện. Theo blog công nghệ Đức - WinFuture, 2 flagship này có tên mã là "Shiba" và "Husky" và được cung cấp sức mạnh bởi bộ xử lý mới có tên mã là "Zuma". Các thiết bị sẽ chạy trên hệ điều hành Android 14 và có RAM 12GB.

Pixel 7 và Pixel 7 Pro.

Các chuyên gia khá tò mò về việc chip thế hệ tiếp theo của Google sẽ mang đến những tính năng mới nào.

Galaxy A54 5G

Với người dùng tầm trung, loạt điện thoại Galaxy A của Samsung sẽ là những sản phẩm đáng chú ý hơn hẳn so với Galaxy S cao cấp. Thành viên mới tiếp theo dự kiến là Galaxy A54 5G, kế nhiệm Galaxy A53 5G.

Galaxy A54 5G sẽ được công bố vào đầu năm sau.

Dựa trên các tin đồn, Galaxy A54 5G sẽ là một cải tiến khiêm tốn so với Galaxy A53 5G. Điệ thoại sẽ có màn hình 6,4 inch, nhỏ hơn một chút so với màn hình 6,5 inch của Galaxy A53 và 3 camera sau.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Mặc dù điện thoại màn hình gập lại vẫn còn mới đối với hầu hết mọi người, Galaxy Z Fold của Samsung sẽ ra mắt thế hệ thứ năm vào năm 2023. Phiên bản tiếp theo của điện thoại lai máy tính bảng của Samsung sẽ có một khe cắm bút cảm ứng S Pen, một thiết kế nhẹ hơn và ít nếp nhăn màn hình hơn.

Galaxy Z Fold 4.

Các chuyên gia kỳ vọng, Samsung sẽ thực hiện những cải tiến cho camera và bộ xử lý trong Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Theo Ross Young, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Display Supply Chain Consultants, điện thoại màn hình gập kiểu vỏ sò của Samsung sẽ có màn hình lớn hơn và ít nếp gấp hơn.

Galaxy Z Flip 5 sẽ kế nhiệm Galaxy Z Flip 4.

Ngoài ra, Galaxy Z Flip 5 sẽ có màn hình ngoài 3 inch và thiết kế bản lề mới, có nếp gấp tinh tế hơn – nâng cấp đáng kể so với màn hình ngoài 1,9 inch của Galaxy Z Flip 4 hiện tại. Giống như Galaxy Z Fold 5, thiết bị sẽ có những cải tiến chung về chất lượng camera và phần mềm cũng như bộ xử lý mới.

OnePlus 11

Một trong những thay đổi lớn nhất đến với OnePlus 11 sẽ là mô-đun camera hình tròn được thiết kế lại. Đây là một giao diện nổi bật, có thể giúp phân biệt thiết kế của OnePlus 11 với các smartphone Android khác.

Hemmerstoffer cũng báo cáo, điện thoại sẽ có màn hình 6,7 inch, bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 mới của Qualcomm, RAM lên đến 16GB và pin 5.000 mAh với khả năng sạc 100 watt.

OnePlus 10.

Cụm 3 camera sau sẽ gồm: cảm biến 50 megapixel, 48 megapixel và 32 megapixel. Tốc độ sạc của thiết bị đặc biệt đáng chú ý, là sự nâng cấp đáng kể so với mức sạc 80 watt trước đó. Tuy nhiên, phiên bản Mỹ chỉ giới hạn mức sạc 65 watt.

Những năm gần đây, giá của các flagship OnePlus đã nhích gần hơn với các “đối thủ”. Do đó, giới công nghệ đang chờ xem OnePlus sẽ định giá cho smartphone cao cấp tiếp theo của mình như thế nào.

Cùng chờ xem thị trường điện thoại thông minh vào năm 2023 sẽ mang tới những “siêu phẩm” nào tới người dùng.

