Top smartphone cao cấp giảm giá "sốc" nhất cuối tháng 2

Từ iPhone 14 Series đến dòng Galaxy S22 năm ngoái hay điện thoại màn hình phẳng tới smartphone màn hình gập, nhiều thiết bị cao cấp vẫn đang được giảm giá cực “cháy” tại hàng loạt các nhà bán lẻ trong nước. Ngoài ra, các nhà phân phối cũng đang tung thêm nhiều chương trình ưu đãi khi thu cũ – đổi mới smartphone để kích thích nhu cầu nâng cấp điện thoại từ người tiêu dùng.

Dưới đây là những smartphone cao cấp giảm "sốc" nhất cuối tháng 2, mời quý độc giả tham khảo:

1. iPhone 14 Plus

Trái với dự đoán, iPhone 14 Plus không hề "bán chạy" trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Do đó, tại thị trường trong nước, iPhone 14 Plus đang được giảm giá, mức giảm còn mạnh hơn cả dịp tết.

Ưu điểm chính của máy là màn hình lớn - 6,7 inch; dung lượng pin 4323 mAh - cung cấp thời lượng pin dài. Đồng thời, hiệu năng từ chip A15 Bionic + RAM 6GB chắc chắn không làm người dùng thất vọng.

2. Galaxy S22

Ngay sau khi dòng Galaxy S23 được giới thiệu, Galaxy S22 và các phiên bản "anh em" đều được giảm giá cực sốc. Trong đó, Galaxy S22 đã giảm xuống mức 20 triệu đồng, là lựa chọn siêu tiết kiệm cho Samfan.

Thực tế, đây vẫn là chiếc điện thoại cao cấp với thiết kế sang trọng, hiệu năng top đầu, camera sau 50MP + 10MP + 12MP đủ để đem lại ảnh chụp sống động và sắc nét tới người tiêu dùng. Và dù không sở hữu viên pin dung lượng lớn nhưng máy vẫn đủ dùng cả ngày dài.

3. iPhone 13 Pro

Mức giá sau giảm của iPhone 13 Pro dù vẫn còn khá cao nhưng đã thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Và thay vì phải chi đậm để sở hữu cặp iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro sẽ là một lựa chọn tiết kiệm và thông minh hơn.

Với chiếc iPhone cao cấp này, người dùng có thể chơi game siêu mượt mà với màn hình có tốc độ làm mới 120Hz, chụp ảnh "đỉnh cao" với cụm 3 camera 12MP và cầm vừa tay hơn (điện thoại chỉ có màn hình 6,1 inch gọn gàng); thời lượng pin đủ dùng trong ngày.

4. Xiaomi 12

Mức giá sau giảm của Xiaomi 12 thấp tới độ khó tin. Xét về hiệu năng, màn hình cũng như camera, chiếc flagship này mạnh không kém Galaxy S22 nhưng giá thấp hơn khá nhiều. Đó là chưa kể sản phẩm có khả năng sạc nhanh hơn - công suất 67W. Nói cách khác, Xiaomi 12 chính là lựa chọn cực hợp lý cho người dùng muốn sở hữu một chiếc smartphone cao cấp nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.

5. Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 3 đang là chiếc smartphone cao cấp được giảm giá nhiều nhất dịp này. Đây là mẫu điện thoại màn hình gập có giá thấp hơn nhiều so với Galaxy Z Fold 4 nhưng vẫn được tích hợp các chức năng và công nghệ tiên tiến nhất.

Người dùng có thể thoả thích xem phim, chơi game và dùng ứng dụng trên màn hình 7,6 inch bên trong, cho trải nghiệm giống như máy tính bảng. 2 điểm trừ của máy là chưa có khả năng chống bụi tối ưu và viên pin dung lượng nhỏ, khó có thể sử dụng tới 2 ngày.

6. iPhone 12

Tính tới thời điểm hiện tại, iPhone 12 đã có 2,5 năm tuổi. Giá của chúng ngày càng rơi xuống mức thấp hơn. Sở hữu iPhone 12 vào thời điểm này, người dùng vẫn có thể dùng tốt trong khoảng 3 năm tới.

Chưa hết, hiệu năng của điện thoại vẫn dễ dàng "đánh bại" nhiều smartphone cận cao cấp khác; thiết kế của máy khá gọn nhẹ và hiện đại với các cạnh phẳng, nhiều tuỳ chọn màu. Tuy nhiên, dung lượng pin hạn chế khiến thiết bị chỉ đủ dùng trong khoảng 1 ngày.

