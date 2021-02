Tổng hợp các tin đồn về iPhone 13 siêu cấp năm nay

Thứ Tư, ngày 03/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Sau loạt iPhone 12, iFan lại háo hức đón chờ dòng iPhone mới năm nay.

Mặc dù còn nhiều tháng nữa dòng iPhone 13 mới chính thức xuất hiện nhưng đã có rất nhiều tin đồn, ám chỉ những mong đợi từ dòng iPhone 2021 của Apple. Dưới đây là mọi thứ về iPhone 13 lúc này.

Tên gọi của iPhone 2021

iPhone 12 Pro.

Đã có tin đồn cho rằng Apple có thể gọi chiếc iPhone tiếp theo là iPhone 12S thay vì iPhone 13, vì chiếc điện thoại này được cho là chỉ có những nâng cấp nhỏ so với “người tiền nhiệm”. Thêm vào đó, con số 13 cũng được coi là không may mắn ở một số quốc gia, đây có thể là một yếu tố trong việc Apple đặt tên cho iPhone 13.

Camera

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, camera góc siêu rộng của iPhone 13 sẽ được nâng cấp lên khẩu độ f / 1.8, 6P (ống kính sáu phần tử) và sẽ có tính năng tự động lấy nét, trái ngược với ống kính năm phần tử tiêu cự cố định trên camera góc siêu rộng của iPhone 12.

Nhiều khả năng, mô-đun camera sẽ không thay đổi đáng kể so với mô-đun được thấy trên iPhone 12 và iPhone 11. Các camera bên trong mô-đun vẫn chưa được hé lộ chi tiết nhưng camera zoom có ​​khả năng quay trở lại cùng với camera chính và camera góc siêu rộng.

Camera sau của dòng iPhone 13 sẽ có nhiều thay đổi so với dòng iPhone 12.

Vào tháng 12/ 2020, truyền thông Hàn Quốc xác nhận tin đồn: Apple sẽ được cung cấp linh kiện ống kính zoom tiềm vọng từ Samsung. Tuy nhiên, kết quả từ sự hợp tác này hiện được cho là sẽ thực hiện từ iPhone 14.

Vào ngày 09/01/2021, một báo cáo dựa trên thông tin chuỗi cung ứng tuyên bố, việc nâng cấp camera của iPhone 13 và thiết lập FaceID cập nhật sẽ diễn ra. Chúng được cho là bao gồm một camera TrueDepth "hẹp hơn", điều này có thể cũng có nghĩa là một “tai thỏ” nhỏ hơn.

Thiết kế

Vào năm 2020, Apple đã giới thiệu một sự thay đổi về diện mạo của dòng iPhone của mình bằng cách thiết kế dòng iPhone 12 với các cạnh phẳng thay vì cong. Thiết kế này gợi nhớ đến những chiếc điện thoại được đánh giá cao trước đó như iPhone 5 và phù hợp với diện mạo của iPad Pro và iPad Air 2020. Ngoài ra trên iPhone 12, phần “notch” đã được làm nhỏ hơn so với các iPhone trước.

MagSafe cũng sẽ đến với iPhone năm nay.

Đối với dòng iPhone 13, các chuyên gia mong đợi một chiếc “tai thỏ” nhỏ hơn và thiết kế cạnh phẳng giống như trên iPhone 12. Một báo cáo ngày 09/01/ 2021 cho rằng tất cả các phiên bản iPhone 13 sẽ dày hơn 0,26mm, có thể là do chúng có pin lớn hơn.

Vào ngày 15/01, một báo cáo của Bloomberg khẳng định, iPhone 13 cuối cùng sẽ có cảm biến vân tay Touch ID trong màn hình. Thực tế là nhiều người đang đeo khẩu trang và thấy Face ID vô cùng bất tiện, sự trở lại của cảm biến vân tay Touch ID được hiện đại hóa cho năm 2021 sẽ rất có ý nghĩa.

Màn hình

Dòng iPhone 13 có thể sẽ sử dụng màn hình OLED dẻo thay vì LCD. Cũng có những kỳ vọng về việc màn hình của iPhone 13 sẽ có tốc độ làm mới 120Hz, điều này đã không xuất hiện trên dòng iPhone 12 do lo ngại về tuổi thọ pin. Một rò rỉ vào tháng 12/ 2020 cũng dự đoán iPhone 13 cuối cùng có thể có tính năng màn hình luôn bật – Always On. Riêng đối với các mẫu iPhone Pro và Pro Max, ​​màn hình sẽ được cung cấp bởi Samsung.

Kích thước màn hình của loạt iPhone 13 sẽ không đổi so với bản "tiền nhiệm".

Về kích thước màn hình, theo những tin đồn về iPhone 13 ban đầu, chúng sẽ giữ nguyên kích cỡ như dòng iPhone 12:

● iPhone 13 mini - Màn hình 5,4 inch ở độ phân giải 1080 x 2340 pixel (476 PPI)

● iPhone 13 - Màn hình 6,1 inch ở độ phân giải 1170 x 2532 pixel (460 PPI)

● iPhone 13 Pro - Màn hình 6,1 inch ở độ phân giải 1170 x 2532 pixel (460 PPI)

● iPhone 13 Pro Max - Màn hình 6,7 inch ở độ phân giải 1284 x 2778 pixel (458 PPI)

Các tính năng và phần mềm

Có thể khẳng định chắc chắn, iPhone 13 sẽ hỗ trợ 5G. Bên trong, dòng iPhone 2021 có thể sẽ được trang bị chip Apple A15 chưa được công bố. Để sạc, chúng sẽ hỗ trợ sạc không dây qua MagSafe, có thể cùng với sạc có dây Lightning (hoặc USB Type-C).

Thiết kế của dòng iPhone 2021 sẽ khá giống với iPhone 2020.

Thêm vào đó, giắc cắm tai nghe chắc chắn sẽ không quay trở lại. Việc loại bỏ cổng sạc có thể bị trì hoãn cho đến khi iPhone 14 trở lên. Trong mọi trường hợp, ít nhất sẽ không có bộ sạc trong hộp với iPhone 13.

Về phần mềm, iPhone 13 sẽ chạy iOS 15, có thể sẽ được công bố vào tháng 9, giống như nhiều phiên bản iOS trước đó. Hiện các nguồn tin vẫn chưa tìm ra những tính năng phần mềm mới mà iOS 15 sẽ mang đến cho iPhone 13.

Ngày công bố dự kiến - Ngày 07 hoặc 14/09/2021

Apple thường tổ chức sự kiện iPhone hàng năm vào đầu tháng 9, vì vậy công chúng có thể mong đợi iPhone 13 sẽ được công bố vào khoảng thời gian đó. Tất nhiên, vẫn không thể loại trừ sự chậm trễ sẽ lại xảy ra vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch.

Giá bán dự kiến

Hiện tại, Apple muốn tăng sản lượng iPhone ở Ấn Độ và chuyển khoảng 20% ​​sản lượng iPhone của mình ra khỏi Trung Quốc. Nhưng giới chuyên gia vẫn chưa tìm hiểu xem liệu điều này có ảnh hưởng đến giá iPhone trong tương lai hay không.

iPhone 12.

Hiện tại, nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi lớn trong giá bán của những chiếc iPhone 13 sắp tới. Dự kiến chúng sẽ có giá khởi điểm là từ 799 USD (tương đương 18,39 triệu đồng) cho phiên bản chuẩn.

Nguồn: http://danviet.vn/tong-hop-cac-tin-don-ve-iphone-13-sieu-cap-nam-nay-502021325593754.htm