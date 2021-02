Tầm giá 8 triệu, nên mua Galaxy M51 pin “khủng” hay Oppo Reno 5 camera xịn?

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Cùng có mức giá hơn 08 triệu đồng, nhiều người rất đắn đo khi chọn mua Galaxy M51 và Oppo Reno5.

Theo khảo sát, phân khúc smartphone tầm trung đang được người tiêu dùng để ý nhiều nhất trong năm qua. Chúng được thừa hưởng rất nhiều tính năng xịn từ dòng smartphone cao cấp, thiết kế đẹp, lại có giá phải chăng hơn.

Oppo Reno5 và Galaxy M51.

Hiện tại, có 2 mẫu điện thoại tầm giá 08 triệu đang được nhiều người chú ý: Galax M51 với lợi thế lớn về pin to trong khi Reno5 lại có thiết kế bắt mắt và khả năng chụp ảnh.

Cùng đi phân tích từng khía cạnh của chúng và tìm ra lựa chọn phù hợp nhất theo sở thích của mình.

So sánh về thiết kế

Khi đặt cả Galaxy M51 và Oppo Reno5 cạnh nhau, người dùng chắc chắn sẽ thấy chúng khác biệt hoàn toàn. Dù cả hai đều có màn hình “đục lỗ” nhưng Galaxy M51 lại có màn hình lớn hơn – 5,7 inch và camera selfie đặt chính giữa trong khi Reno5 lại có camera selfie ở góc màn hình và chỉ có kích cỡ màn hình 6,4 inch.

Hai thiết bị đều có độ phân giải khá ổn định, màu sắc hiển thị sống động. Một tính năng chỉ có trên Reno5 chính là tốc độ làm mới màn hình lên tới 90Hz, do đó, người dùng sẽ có trải nghiệm chơi game và xem phim trên smartphone Oppo “đã” hơn.

Thêm vào đó, khi lật mặt lưng, có lẽ công chúng sẽ thích thú với Reno5 hơn vì chúng có thiết kế bắt mắt hơn với hiệu ứng long lanh, camera sau thiết kế lồi và nổi bật như dòng Galaxy S21 của Samsung, tạo cảm giác cao cấp. Thêm vào đó, do có pin to, màn hình lớn nên Galaxy M51 sẽ khá nặng tay so với Reno5.

Chip xử lý nào mạnh hơn?

Galaxy M51 được cung cấp sức mạnh bởi chip xử lý Snapdragon 730 còn “đối thủ” của nó dùng con chip Snapdragon 720G yếu hơn một chút. Điểm chung của cả hai thiết bị là cùng được đi kèm RAM 8GB/ ROM 128GB nên người dùng có thể thoải mái lưu trữ. Nói cách khác, sự chênh lệch về hiệu năng giữa chúng là không đáng kể, gần như ngang nhau.

Camera Oppo Reno5 dùng “đã” hơn

Nhìn chung, cấu hình camera của cả Galaxy M51 và Oppo Reno5 đều thoải mái, đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng của người dùng phổ thông. Cụ thể, Reno5 được trang bị cụm camera sau: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP còn Galaxy M51 có bố cục camera 64MP + 12MP + 5MP 5MP.

Hai thiết bị đều mang tới khả năng chụp ảnh ngang nhau với các chế độ thịnh hành như: chụp ảnh góc rộng, ảnh chân dung, ảnh cận cảnh,… Mặt khác, Reno5 có thêm chế độ chụp ảnh đêm, quay chậm, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo.

Về camera selfie, trong khi sản phẩm của Oppo được tích hợp cảm biến lên tới 44MP – cao nhất ở phân khúc smartphone thì Galaxy M51 cũng có cảm biến 32MP cho camera trước. Vì thế, chúng đều mang tới những ảnh chụp sắc nét không kém so với ảnh chụp bằng camera sau.

Tuổi thọ pin Galaxy M51 siêu “khủng”

Về khía cạnh này, thiết bị của Samsung có ưu thế hơn hẳn sản phẩm “đối thủ”. Nhờ được tích hợp thỏi pin 7000 mAh, điện thoại có thể dễ dàng trụ tới 02 ngày sử dụng, người dùng không cần lo lắng về việc điện thoại có nhanh hết pin hay không và không cần mang sạc pin bên cạnh. Chưa hết, điện thoại cũng có khả năng sạc nhanh 25W rất tiện lợi.

Trong khi đó, Reno5 được nhà sản xuất trang bị thỏi pin có dung lượng 4310 mAh khiêm tốn hơn, chỉ đủ dùng trong khoảng 01 ngày. Bù lại, chiếc smartphone này lại có khả năng sạc nhanh với công suất lên tới 50W, giúp người dùng không phải mất nhiều thời gian chờ đợi.

Tạm kết

Với giá bán không chênh lệch nhau nhiều, cả Galaxy M51 (giá bán 8,49 triệu đồng) và Oppo Reno5 (giá bán 8,69 triệu đồng) đều rất đáng mua ở tầm giá 08 triệu. Galaxy M51 sẽ phù hợp hơn với những người yêu cầu pin “trâu” hơn trong khi sản phẩm của Oppo thích hợp với những ai thích sử dụng những thiết bị có ngoại hình bắt mắt, chụp đẹp hơn.

