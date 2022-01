Sony Xperia cần làm gì trong năm 2022 để hút khách trở lại

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 09:00 AM (GMT+7)

2021 là năm đầu tiên mà bộ phận smartphone của Sony có lãi kể từ năm 2017, mặc dù bán được ít điện thoại hơn nhiều.

Cách tiếp cận chỉ cung cấp điện thoại cao cấp dành cho dòng Xperia của Sony dường như đang đi đúng hướng, tuy nhiên nếu muốn thành công hơn nữa, Sony cần làm nhiều điều táo bạo hơn với dòng Xperia của mình.

Đáng đồng tiền hơn

Xperia 1 III ra mắt năm ngoái cung cấp màn hình tuyệt vời, thời lượng pin dài và trải nghiệm đa phương tiện không ai sánh kịp. Nhưng giá 1.299 USD (29,69 triệu đồng) được xem là rất cao đối với một chiếc điện thoại không có khả năng 5G mmWave, có quá nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn và thiết lập camera có thể bỏ qua. Với giá cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với thế hệ trước, những chiếc điện thoại cao cấp của Sony đang trở thành một trong những điện thoại đắt nhất trong ngành.

Tương tự, Xperia 5 III được cho là đáng mua nhưng lại loại bỏ quá nhiều thứ như sạc không dây và không có vỏ kim loại. Nhìn chung, giá bán 999 USD (22,83 triệu đồng) của nó lại chỉ cung cấp các tính năng như đối thủ giá rẻ hơn, chẳng hạn Pixel 6 Pro, iPhone 13, Galaxy S21,…

Nhìn chung, các sản phẩm của Sony cần được định giá cạnh tranh hơn khi mà các sản phẩm gần đây được định giá quá cao, thậm chí không kém cạnh Apple. Việc giảm giá sẽ giúp những chiếc điện thoại tuyệt vời của Sony đến tay nhiều người tiêu dùng hơn.

Cam kết cập nhật lâu dài

Với những chiếc điện thoại đắt đỏ của mình, Sony cũng cần đảm bảo việc cập nhật phần mềm trong nhiều năm khi mà hiện tại, công ty chỉ cam kết hỗ trợ hệ điều hành trong hai năm cho các dịch vụ cấp cao của mình và không có hứa hẹn gì thêm về các bản cập nhật bảo mật. Điều đó thật tồi tệ so với lời hứa cập nhật 3 hệ điều hành và 4 năm của Samsung, hay 3 hệ điều hành và 5 năm của Google - ngay cả với các mẫu điện thoại có giá bằng một nửa giá điện thoại Sony.

Bộ phần mềm Xperia khá ít so với các đối thủ cạnh tranh, với các tính năng bổ sung tối thiểu so với Xiaomi, Samsung,… Ngay cả khi Sony đang cung cấp các bản cập nhật bảo mật thường xuyên, thời gian để triển khai nó vẫn chậm hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt với số lượng thiết bị hạn chế mà nó phải hỗ trợ.

Nhiếp ảnh tốt nhất có thể

Sony nổi tiếng với khả năng chụp ảnh và đã có một số bước tiến vững chắc trong năm 2021 với công nghệ mới được trang bị trên Xperia 1 III, 5 III và Xperia Pro-I tập trung vào camera. Mặc dù vậy, mọi thứ không phải tốt nhất.

Ví dụ Xperia Pro-I cung cấp cảm biến 1 inch nhưng lại bị hạn chế đầu ra khiến diện tích sử dụng cảm biến giống với Pixel 6 và Galaxy S21 Ultra. Dĩ nhiên điện thoại vẫn hưởng lợi từ các điểm ảnh lớn, tự động lấy nét và các loại công nghệ cảm biến cao cấp khác, nhưng khi kết hợp với khẩu độ hẹp hơn, chiếc điện thoại chụp ảnh siêu đắt tiền của Sony tỏ ra thu sáng ít hơn so với các đối thủ. Tương tự, dòng sản phẩm hàng đầu của Sony vẫn thiếu chế độ ban đêm nhiều khung hình và khả năng chụp ảnh tự sướng tuyệt vời như các smartphone hàng đầu khác.

Nhìn chung, máy ảnh của Sony Xperia tốt nhưng chúng vẫn thiếu các tính năng mà người dùng mong đợi vốn là tiêu chuẩn ngành.

Phần mềm thân thiện hơn

Điện thoại của Sony vẫn còn một chút lép vế trong mảng ứng dụng, đặc biệt là trong ứng dụng chụp ảnh. Mặc dù có các chế độ chụp thông thường và chuyên nghiệp nhưng vẫn có các ứng dụng phụ duy nhất dành cho các chế độ chụp ảnh tự sướng chân dung, toàn cảnh và video chuyển động chậm. Ngoài ra, ứng dụng Cinema Pro của Sony cần những người chuyên nghiệp mới có thể khai thác. Vấn đề bố cục của phần mềm cũng gây khó chịu cho người sử dụng thông thường.

Điều này cũng kéo dài đến các phần mềm của Sony, nơi các ứng dụng có giao diện và bố cục hoàn toàn khác nhau khiến việc làm quen trở nên không đơn giản. Các ứng dụng hơi rời rạc so với trải nghiệm phần mềm được đánh giá cao từ Apple, Google, Samsung và những công ty khác.

Dĩ nhiên không thể mong đợi Sony bỏ qua phần mềm của mình vì các tính năng chuyên nghiệp là thứ tạo nên sức hút của dòng Xperia, nhưng những tính năng này cần phải tiếp cận dễ hơn và phù hợp hơn với kiểu dáng smartphone. Rốt cuộc, không ai mua một chiếc Xperia chỉ vì ứng dụng máy ảnh trông giống như một chiếc Alpha.

Hỗ trợ trò chơi PlayStation chính thức

Dòng sản phẩm Xperia đã có một số tính năng tuyệt vời cho các game thủ, bao gồm hỗ trợ bộ điều khiển DualShock tích hợp, cấu hình ứng dụng Game Enhancer và PS Remote Play để mang trò chơi console đến điện thoại di động của mình. Đáng buồn thay, tính năng phát trực tuyến trò chơi PlayStation Now vẫn chỉ độc quyền cho game console và PC. Hy vọng chúng sẽ sớm đến với Android, tức là điện thoại của Sony, trong năm 2022 này.

Hiện tại có một số trình giả lập như AetherSX2 cho phép chơi game PlayStation trên Sony Xperia, nhưng nó chỉ giới hạn ở các game PlayStation 2. Với các trình giả lập ấn tượng được phát triển từ các nhà phát triển trong tương lai, chắc chắn Sony có thể xây dựng một thứ gì đó toàn diện hơn, trong đó hy vọng làm tốt hơn trình giả lập N64 của Nintendo Switch.

