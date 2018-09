So ngang iPhone X và Xperia XZ3: Cửa nào cho Sony

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 10:01 AM (GMT+7)

Có giá bán thấp hơn chỉ 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) nhưng quả thực Xperia XZ3 còn "thua" iPhone X một khoảng cách rất xa.

Video so sánh iPhone X và Xperia XZ3.

Chỉ tháng 10 này, Xperia XZ3 – “chiến hạm” mới nhất của Sony sẽ có mặt trên các kệ hàng và có giá không chênh lệch nhiều so với iPhone X, điều này khiến người dùng phải băn khoăn khi chọn lựa. Tuy nhiên, với những chuyên gia công nghệ, sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản khó lòng có thể bì kịp Apple.

Ngoại hình bắt mắt

Sony Xperia XZ3 vẫn mang phong cách thiết kế của “người tiền nhiệm” và chỉ có những cải tiến nhỏ. Quan trọng nhất, nó là một chiếc điện thoại khá lớn! Mặc dù khoảng cách màn hình là không lớn (Xperia XZ3 có màn hình cỡ 6,0 inch trong khi iPhone X có màn hình cỡ 5,8 inch) thì kích thước tổng thể của Xperia XZ3 vẫn lớn hơn đáng kể so với “đối thủ”.

Kích thước của máy khá lớn.

Lý do chủ yếu là do các bezel ở cạnh trên và dưới lớn hơn. Thêm vào đó, mặc dù Xperia XZ3 mỏng hơn so với Xperia XZ2 nhưng vẫn khá dày - 9,9mm còn iPhone X mỏng hơn đáng kể ở đọ dày 7,7mm. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn khi cầm và sử dụng trên tay.

Tuy nhiên, Sony vẫn bắt mắt vì có màu sắc rực rỡ hơn với tổng cộng bốn màu trong khi Apple chỉ “khoác” lên cho iPhone X hai màu màu xám và trắng. Ngoài ra, có một số khuyết điểm nhỏ trong điện thoại Sony: phím chụp ảnh, âm lượng ở dọc theo phía bên phải, có phần bất tiện hơn so với iPhone X. Với màn hình có kích thước lớn hơn, Xperia XZ3 không cần “notch” như các mẫu smartphone khác nhưng đồng nghĩa với việc máy không có mô-đun (module) Face ID.

Cùng có màn hình OLED tuyệt đẹp

Màn hình OLED được xem là một trong những yếu tố tôn lên độ cao cấp của điện thoại thông minh năm nay. Đây cũng là nâng cấp chính trong Xperia XZ3 với độ phân giải màn hình cao hơn, giúp máy trở thành smartphone Sony có màn hình tốt nhất từ trước tới giờ. Mặt trước điện thoại là màn hình khá lớn với độ phân giải 1440 x 2880 pixel cùng hàng loạt các tối ưu hóa và hiệu ứng độc đáo của Sony, giúp mang tới chất lượng hình ảnh thậm chí tốt hơn.

Màn hình của iPhone X vẫn hiển thị sắc nét hơn.

Mặc dù iPhone X có độ phân giải thấp hơn một chút - 1125 x 2436 pixel nhưng màn hình OLED 5,8 inch cũng hiển thị rất ấn tượng và viền bezel xung quanh máy cũng được chế tác tinh tế hơn tất cả những mẫu smartphone khác.

Phần mềm: Không có gì thú vị

Mặc dù nhiều thiết bị vẫn chưa được nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới nhất – Android 9 Pie nhưng may thay Sony Xperia XZ3 đã được cài đặt sẵn phiên bản này. Mặt khác, iPhone X cũng đã được chạy trên phiên bản hệ điều hành mới nhất iOS 12 mới nhất.

Trên thực tế, giao diện người dùng chạy trên Xperia XZ3 không khác nhiều so với các điện thoại trước đây của Sony. Một trong những tính năng mới thú vị của Sony là Side Sense. Đây chủ yếu là một mánh lới quảng cáo tới người tiêu dùng của hãng vì không có gì mới lạ. Khi nhấn đúp vào một nơi nào đó dọc theo các cạnh của điện thoại, một lưới 3x3 gồm các biểu tượng ứng dụng sẽ xuất hiện.

iOS 12 có trải nghiệm "mướt" hơn so với Android 9.

Đặc biệt, các ứng dụng sẽ khác nhau tùy theo từng mốc thời gian và tùy thuộc vào tùy chỉnh cuả người dùng. Tính năng này nhằm mục đích nhận biết ngữ cảnh và chủ động hướng người dùng đến ứng dụng tiếp theo dựa trên thói quen sử dụng gần nhất, được kích hoạt thông qua cử chỉ thông minh.

Trên iPhone, mọi tương tác có phần trôi chảy hơn. Apple đã thay đổi một chút trên giao diện cử chỉ mới dựa vào iPhone X. Trong khi điện thoại Android của Sony được biết đến là khá tối ưu và hoạt động tốt thì iPhone X chạy nhanh hơn và mượt mà hơn. Thiết bị cũng cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào hệ sinh thái hoàn chỉnh của Apple các sản phẩm và dịch vụ.

Camera của iPhone X tuyệt vời hơn

Xperia XZ3 dựa trên cùng một kết cấu camera như Xperia XZ2 trước đó: cảm biến chính 19 MP có khẩu độ F2.0 nhưng vẫn có thể thực hiện một số nội dung ưa thích như quay video HDR hoặc video chuyển động chậm 960 fps. Tuy nhiên, trên iPhone X, camera sau kép 12MP có khả năng zoom quang học 2x và khả năng chụp ảnh chân dung "chất" hơn.

Thậm chí, nó còn cho phép người dùng chụp những bức chân dung bokeh ưa thích của mình bằng camera trước 7MP cùng với cả hình ảnh động Animoji. Về camera phía trước, Sony chỉ có camera selfie 13 MP mới và không có tính năng gì đặc biệt.

Camera sau kép của iPhone X "ăn đứt" đối thủ.

Điện thoại của Sony đã có một giao diện camera mới, đơn giản hơn, nhằm cung cấp cho người dùng các tùy chọn cần thiết, nhưng điều này cũng khiến bạn phải điều chỉnh nhiều hơn. Tất cả các chế độ quen thuộc và cài đặt nâng cao đều có thể truy cập được nhưng bị ẩn trong menu phụ. Trong khi đó, iPhone X không có nhiều thay đổi so với trước đây.

Kỳ vọng

Nhìn chung, Xperia XZ3 là một điện thoại thông minh chạy trên Android 9 rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu đã là một iFan đích thực, chắc chắn đây không phải là chiếc smartphone đáng thử vì iPhone X thực sự hoàn hảo hơn rất nhiều.

Hiện tại, mới chỉ iPhone X có mặt tại Việt Nam với giá khá cao: 29,99 triệu cho bản bộ nhớ 64GB; 34,79 triệu đồng cho bản 256GB. Xperia XZ3 vẫn chưa được bán ra nhưng dự kiến cũng sẽ không được ưa chuộng tại thị trường trong nước bằng iPhone X.